São João "Cinema Pra Criançada" acontece neste sábado (10) no São João de Caruaru; saiba mais Atração conta com exibição de curtas, brincadeiras e sorteio de brindes

A atração "Cinema Pra Criançada", mostra de cinema voltada para crianças, acontece neste sábado (10), às 17h, no Polo Infantil do São João de Caruaru, na Praça da Criança, contando com exibição de curtas, brincadeiras e sorteio de brindes.

"Cinema Pra Criançada" é uma das propostas selecionadas do Audiovisual pela Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru para o São João.

O evento tem realização de Camila Haydee, produção de Deusdete Conceição, assessoria de Rafael Duque e Fernando Costa, assistência de produção de Isa Feitosa, Laura Haydée e Leandro José da Silva.