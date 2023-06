A- A+

São João Filhos de vendedores ambulantes serão acolhidos em Stand Social no São João de Petrolina O 'Stand Social' é gratuito e irá funcionar todas as nove noites de festa na área reservada aos serviços públicos

A Prefeitura de Petrolina, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDESDH), irá disponibilizar, mais uma vez, o ‘Stand Social’. O local é um espaço especial para que os vendedores ambulantes, que irão trabalhar no São João de Petrolina, possam deixar os filhos enquanto exercem suas atividades.

O ‘Stand Social’ é gratuito e irá funcionar todas as nove noites de festa na área reservada aos serviços públicos. Diariamente, uma equipe com 12 colaboradores irá atuar no espaço, trabalhando em dois turnos: das 18h às 0h e das 0h às 4h da madrugada. Além da identificação de todas as crianças com pulseiras, serão realizadas buscas ativas no pátio, para acolher as crianças expostas ao trabalho infantil.

De acordo com a secretária executiva de Assistência Social, Francinete Panta Nery, o espaço irá disponibilizar refeição, contação de histórias, recreação, local para soneca, e não é necessário fazer inscrição. “Uma das principais preocupações do prefeito Simão Durando durante o ‘Melhor São João do Brasil’ é garantir que crianças que estejam no Pátio Ana das Carrancas tenham acolhimento e segurança”.

