Encerramento Mesmo com chuva, público se despede do São João do Recife A programação contou com karaokê junino, casamento matuto e apresentação de quadrilhas

Os recifenses não se intimidaram com as chuvas deste domingo (2) na cidade e aproveitaram o dia para curtir o encerramento do São João da cidade. No Viva a Guararapes na Roça, a festa contou com 12 polos e dois palcos dedicados à diversão da família toda. O Viva é uma ativação cultural-esportiva realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, com apoio do Programa Recentro, e tem o objetivo de trazer os recifenses e visitantes para vivenciar e ocupar o centro da cidade, aproveitar suas paisagens, arquitetura e história.

Na programação, teve o tradicional casamento matuto, show da Quadrilha Raio de Sol e até karaokê junino. No Polo Infantil, as crianças brincaram com jogos de quermesse, chute a gol, touro mecânico, recreação, pula pula, muro de escalada, brinquedos infláveis, cama elástica e oficinas de pintura e balão.

Já no Polo Cultural e Artístico teve um aulão de dança com Surama Nascimento e convidados e, logo depois, as apresentações de Larissa Lisboa, Geração Nordestina, Rogério Rangel, Forró Culé de Xá. A mestre de cerimônia foi Gilka Brechó.

Bairro do Recife

Já na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, o público fez questão de prestigiar a programação, sem querer dar adeus à festa junina na cidade. O “Arraial Novo da Rio Branco” levou muito forró para as ruas do Recife Antigo e contou com apresentação de quadrilhas juninas de diversos bairros.

Para Thaís Cavalcanti, de 34 anos, a festa embelezou ainda mais os cantos da cidade. “O São João do Recife este ano foi muito bacana com as apresentações e quadrilhas. A expectativa para esse encerramento é a melhor possível, tudo aqui está lindo”.

