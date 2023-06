Polo Azulão abre segunda semana de shows com Fogueira de Xangô, em Caruaru

A- A+

O Polo Azulão, espaço de música alternativa em Caruaru, entrou na segunda semana. A primeira noite, na quinta (15), foi dedicada aos ritmos afro. A “Fogueira de Xangô" foi a primeira atração. A celebração acontece desde 2015, em comemoração ao poderoso orixá guerreiro que domina o fogo e a justiça.

A cantora Riah, apresentou um show com belíssimas canções e voz marcante. Chris Mendes foi a terceira atração com seu estilo samba-afro e muito batuque. Fechando a quinta-feira (15) com chave de ouro, o performático Gabriel Sá, com um repertório magnífico, produção de palco, bailarinos e figurinos impecáveis, além de participações super especiais.

Os shows do Polo Azulão, que fica na rua Armando da Fonte, em frente a sede da Acic (Associação Comercial e Empresarial de Caruaru), são realizados entre quinta e domingo, a partir das 19h, até o dia 29 de junho.

