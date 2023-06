A- A+

SÃO JOÃO Prefeitura do Recife promove campanha pelo combate à violência contra a mulher no São João "Trio das Brabas" traz mensagem contra o assédio

A Prefeitura do Recife elaborou uma campanha focada no combate à violência contra a mulher no São João. Intitulada “Deixa elas em paz”, a ação, promovida pela Secretaria da Mulher, é protagonizada pelo Trio das Brabas, grupo de forró pé de serra formado especialmente para a ocasião.

O Trio das Brabas, que aparece nos materiais veiculados na campanha, é composto pelas artistas Karol Maciel, Josy Caldas e Poli. Em vídeos compartilhados em plataformas digitais e nos perfis oficiais da prefeitura nas redes sociais, o grupo canta versos como “não encoste em mim quando eu disser que não. Deixe minha roupa, não pedi sua opinião” e “nem vem encostar o dedo que a Maria da Penha tá aí pra gente usar”.



O objetivo principal da campanha, segundo a gestão municipal, é fortalecer ações de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, ampliando o conhecimento das mulheres para que elas possam identificar quando estiverem em um relacionamento abusivo.

Fora das redes, a campanha também está presente nos principais polos de animação do São João recifense. No Sítio Trindade, localizado na Zona Norte da capital pernambucana, foi montado o “Varal de Vráus”, um espaço instagramável com bandeirinhas juninas trazendo mensagens contra o assédio e a violência.

Também no Sítio Trindade, as pessoas poderão interagir com o chamado Mural do Chapéu, no qual serão apresentadas situações e temas relacionados à violência de gênero aos frequentadores do polo. Outra ação será o Caminho da Roça, que busca informar e conscientizar sobre os tipos de violência e quais providências podem ser tomadas.

A Secretaria da Mulher conta, ainda, com um stand no Sítio da Trindade, com uma equipe multidisciplinar com psicóloga, advogada e assistente social. As profissionais estão disponíveis para ouvir e orientar mulheres que tenham sido vítimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante os festejos. Já no arraial da Rio Branco, no Bairro do Recife, uma Unidade Móvel de Atendimento à Mulher está instalada.

Serviço

Centro de Referência Clarice Lispector

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Atendimento: 24h

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

Endereço: Avenida Recife, nº 3585, Ipsep.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Sobre violência doméstica ou sexista, você pode acionar o:

Liga Mulher (24 horas): 0800 281 0107

Plantão WhatsApp (24 horas): (81) 99488.6138

