SÃO JOÃO Rodovias que dão acesso ao Litoral Sul terão monitoramento reforçado às vésperas do São João Cerca de 80 mil veículos devem circular pelo Sistema Viário do Paiva e pelo Complexo Viário de Suape

As rodovias administradas pela iniciativa privada que dão acesso ao Litoral Sul pernambucano terão um esquema de operação especial durante o São João. Segundo as concessionárias responsáveis pelo Sistema Viário do Paiva e pelo Complexo Viário de Suape, haverá uma intensificação do monitoramento e da fiscalização nas vias às vésperas do período festivo.

Segundo as empresas, espera-se que cerca de 80 mil veículos circulem pelas rodovias entre os dias 22 e 26 de junho; sendo 25 mil pelo Sistema Viário do Paiva, administrado pela Rota dos Coqueiros, e 55 mil pelo Complexo Viário de Suape, sob gestão da Rota do Atlântico.

O monitoramento, feito através do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU), funcionará de forma ininterrupta, 24h por dia, com ambulâncias de resgate para primeiros-socorros, guinchos para remoção de veículos em pane e viaturas de inspeção de tráfego à disposição.

Ainda, 79 câmeras de alta resolução operam nas duas vias, com imagens monitoradas em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO). Caso seja necessário, os condutores e passageiros podem acionar o serviço pelos telefones gratuitos: 0800.031.0009 (Rota do Atlântico) e 0800.281.0281 (Rota dos Coqueiros).

Pedágio

As duas concessionárias dispõem de pistas automáticas, com cinco opções de operadoras: Conectcar, C6 Taggy, Move Mais, Sem Parar e Veloe. Os administradores indicam que, antes de pegar a estrada, os condutores confiram a movimentação nas vias por meio das imagens em tempo real disponíveis nos sites www.rotadoatlantico.com.br e www.rotadoscoqueiros.com.br.

O Complexo Viário de Suape conta com duas pistas exclusivas para autoatendimento nas praças de pedágio da PE-009. Uma pista está em funcionamento na praça de pedágio que atende quem segue da BR-101 em direção ao litoral sul, permitindo o pagamento por débito.

Já a segunda, está localizada no sentido de quem se desloca de Porto de Galinhas com destino ao Recife, possibilitando o pagamento nas modalidades dinheiro e débito.



