São João de Paudalho começa nesta sexta-feira (16), com apresentações de Grandão Vaqueiro, Stevines

Junho é o mês da festa mais tradicional de Pernambuco e, em Paudalho, os festejos de São João começam nesta sexta-feira (16). A partir das 20h, o Pátio de Eventos Beira-Rio, no Centro da cidade, recebe os shows de Grandão Vaqueiro, Stevines e Anjo Azul. Além deles, até o dia 24 de junho ainda sobem ao palco nomes como Iguinho e Lulinha, Caninana, Juarez, Rafaela Santos, Sedutora, Vilões do Forró, quadrilhas e muito mais.

Em uma mistura de ritmos, no sábado (17), quem sobe ao palco é Juarez, Rogério Som e para encerrar a noite Caninana. O domingo (18) tem os shows de Fá e Amandinha, Helton Lima e Rafaela Santos. A segunda-feira (19) tem apresentações de Tomás Playboyzinhos, Felipe Farra e Iguinho e Lulinha. Abrindo os shows do segundo fim de semana, na sexta-feira (23), véspera de São João, quem comanda a festa é Geo Moura, Cláudia Lauterer e Sedutora. E terminando as apresentações no dia do santo, sábado (24), conta com Rosimar Lima e Vilões do Forró.

Neste ano o evento tem como tema “São João de Todos os Tempos”, remetendo as lembranças de celebrações anteriores e com a certeza de fazer neste memórias ainda mais inesquecíveis. Reconhecendo sua importância para a cultura de Paudalho, a paudalhense dona Maria Lavadeira, fundadora da quadrilha Forró Baião Nordestino, será a homenageada deste São João.



Programação completa:

Sexta-feira (16/06)

Stevines

Grandão Vaqueiro

Anjo Azul

Sábado (17/06)

Juarez

Rogério som

Caninana

Domingo (18/06)

Fá e Amandinha

Helton Lima

Rafaela Santos

Segunda-feira (19/06)

Tomás Playboyzinhos

Felipe farra

Iguinho e Lulinha

Terça-feira (20/06)

Quadrilha de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Quadrilha Junina Matutinhos do Sertão

Quadrilha Junina Na Emenda

Quadrilha Junina Xamegar

Quarta-feira (21/06)

Ballet Linda Flor da Mata

Quadrilha Junina Mastruz Com Leite

Quadrilha Junina Meu Nome É

Quadrilha Junina Fogo No Pé

Quinta-feira (22/06)

Quadrilha Junina Forró Baião Nordestino

Quadrilha Junina Balancê

Quadrilha Junina Rosa Dos Ventos

Quadrilha Junina Rosa Linda, Linda Rosa

Sexta-feira (23/06)

Geo Moura

Cláudia Lauterer

Sedutora

Sábado (24/06)

Rosimar Lima

Vilões do Forró

