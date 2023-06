São João de Vitória de Santo Antão terá shows com artistas de pé de serra neste final de semana

A- A+

O São João Vitória do Pé de Serra, em Vitória de Santo Antão, volta com força total neste final de semana com a programação dos polos alternativos. O Polo Matriz será um dos focos da festividade, recebendo shows nos dias 16 e 17 de junho, a partir das 20h. Nesta sexta-feira (16), o público terá a oportunidade de cantar e dançar com Pau e Corda, Os Matuto, Rabo de Saia e Pecinho Amorim. Já no sábado (17), será a vez de Genaro Almeida, Alana Sant, Silvinho Cavalcanti e Banda Aquárius.

Além das festividades no Polo Matriz, na Praça Dom Luís de Brito, a cidade estenderá a comemoração junina aos polos Mocotó e Oiteiro, localizados na zona rural. Nos dias 17 e 18 de junho, essas comunidades receberão atrações locais e regionais, promovendo a valorização dos artistas da região. Mocotó terá as apresentações de Júnior Show, Clara Andrade e Banda Rabo da Gata, além de Gil e Eduarda, Wisk de Luxo e Sétima Dose, respectivamente, no primeiro e segundo dia, a partir das 19h.

No mesmo horário, Oiteiro terá as apresentações de Canarinhos do Forró, Rei do Cangaço e Banda Astro em sua abertura. No domingo (18), sobem ao palco Edy Show, Essência Nordestina e Walkíria Mendes. Mas as festividades não param por aí. Ainda no domingo (18), a festa chegará a Pirituba com apresentações de Jorge Neto e Aninha, Pau no Xote, Irah Caldeira e Capim com Mel, a partir das três da tarde. A festa no distrito retornará nos dias 23, 24 e 25.

