"Super Quadrilha" se apresenta nesta quinta-feira (29) em Caruaru

Quatro quadrilhas e grupos de dança de Caruaru, no Agreste pernambucano, se unem nesta quinta-feira (29) para uma apresentação especial no Polo Monte Bom Jesus. O espetáculo, que começa às 19h, será composto pelas equipes Molecodrilha e Flor do Caruá e pelos grupos de dança Cia dos Olhares e Flor e Barro.

A apresentação chamada “Super Quadrilha” começa após o show do cantor Tony Maciel, que também se apresenta no Monte Bom Jesus. No mesmo polo, apresentam-se, nesta quinta-feira (29), as cantoras Yngrid Bitencourt e Isabela Moraes.

A “Super Quadrilha” é um espetáculo viabilizado pelo Will Bank, que apoiou financeiramente os grupos envolvidos.

Apresentações Super Quadrilha

Polo do Monte Bom Jesus

29/06 - 19h - Apresentação da Super Quadrilha Will

Presença da quadrilha Flor do Caruá, quadrilha Molecodrilha, grupo Cia dos Olhares e do grupo Flor e Barro.



