Festa junina São João do Ceasa-PE contará com canjica gigante, quadrilha e diversas atrações O evento acontece no Pátio do Milho e a expectativa é que as vendas superem as do ano anterior

O Ceasa-PE dará início às comemorações do São João nesta sexta-feira (9) com várias atrações: canjica gigante, mais de 500 bacamarteiros vindos de vários municípios e forró pé-de-serra. O evento acontece no Pátio do Milho e a expectativa é que as vendas superem as do ano anterior.

Já no dia 12 de junho, começa o Plantão do Milho, quando o Pátio do Milho funciona 24h ininterruptas para a venda específica do milho verde. O plantão se estende até o dia 23 e no dia 24, até as 13h.

Confira a programação completa:

ABERTURA DO SÃO JOÃO DO CEASA

Local: Pátio do Milho

Abertura do evento: 9 de junho

Horário: 5 da manhã

ATRAÇÕES:

Canjica gigante (cerca de dois metros)

Evento dos bacamarteiros (com 500 bacamarteiros de 28 cidades do interior do estado)

Quadrilhas

Trios pé de serra

PLANTÃO DO MILHO 24h

Abertura: Dia 12 de junho, com 24 horas ININTERRUPTAS

Período: 12 a 23 de Junho

Dia 24 - até as 13h, podendo se estender até 18 horas a depender da demanda e oferta.

