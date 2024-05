Encontro de Sanfoneiros de Olinda acontece esta sexta (31) no Clube Atlântico

A- A+

Curte forró, xote, xaxado e baião? A dica, então, é ir esta sexta-feira (31) a Olinda, onde acontece o 5º Encontro de Sanfoneiros da cidade. A festa, no Clube Atlântico, no bairro do Carmo, começa às 18h e deve reunir mais de 30 sanfoneiros.



A entrada é somente um 1 kg de alimento não perecível. Esta edição vai homenagear o Quinteto Sala de Reboco, Tonyinho do Acordeon e Genildo Souza.



O Encontro de Sanfoneiros, que foi idealizado por Nerynho do Forró, tem apoio da Prefeitura de Olinda

