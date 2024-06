A- A+

O São João de Caruaru, Agreste de Pernambuco, começou no último dia 19 de maio, e segue a todo vapor. Para a programação desta sexta-feira (14) ao domingo (16), a promessa é de grandes atrações, como Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Jorge Aragão e Raphaela Santos.

As atrações vão passar pelo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, no Alto do Moura, no Polo Azulão, das Quadrilhas, Juarez Santiago, Casa Rosa, entre outros. Além disso, há, ainda, o Polo Infantil, que funcionará a partir das 14h no sábado e domingo.

Atrações da sexta

Nesta sexta-feira, as principais atrações vão passar pelo Pátio de Eventos. Já às 20h, Wallas Arrais faz o esquenta da festa. Às 21h30, será a vez de Forrozão Tropykália comandar o São João de Caruaru, seguido de Alcymar Monteiro, às 23h.

A principal atração da noite, no entanto, chega apenas à 1h da madrugada. Claudia Leitte, cantora de renome nacional, retorna a Caruaru para encerrar os festejos desta sexta-feira.

Passam pelos polos da cidade, ainda, nomes como Jr. Villa Nova e Banda Luará. Além disso, no Polo das Quadrilhas, diversos grupos vão se apresentar já a partir das 14h.

Confira, abaixo, a programação do São João de Caruaru desta sexta-feira (14):

Pátio de Eventos

20h - Wallas Arrais

21h30 - Forrozão Tropykália

23h - Alcymar Monteiro

1h - Claudia Leitte

Azulão

20h - Sangue de Barro

22h - Uptown Blues Band

0h - Alkymenia

Camarão

18h - Forró na Mídia

19h15 - Juarez

20h30 - Mateus Santos

21h45 - Jr. Villa Nova

23h - Liv Moraes

0h15 - Banda Luará

Juarez Santiago

19h - Trio Forró Cordel

20h15 - Trio Chamego Bom

21h30 - Trio Forró da Gota

22h45 - Trio Forró De Mais

Quadrilhas

14h - Arraiá da Juventude/Banda das Meninas e Meninos de São Caetano

17h - Grupo de percussão Terra Vermelha

20h30 - Quadrilha Junina Mastruz com Leite

21h30 - Cia Olhares

22h45 - Quadrilha Junina Flor do Caruá

Casa Rosa

12h - Banda Vyni Amorim

14h - Luis Adriano

15h - Naldo Lima e Banda

16h - Yngrid Bitencourt

Atrações do sábado

Neste sábado (15), os principais nomes vão passar novamente pelo Pátio de Eventos. A festa já começa com a banda Calango Aceso, às 20h, que será seguido por Iguinho e Lulinha, às 21h30.

Às 23h15, Ivete Sangalo, uma das maiores estrelas da música nacional, vai comandar a festa no São João de Caruaru. Para encerrar, Henry Fretias, à 1h da madrugada, sobe ao palco.

Nomes como Jorge Aragão e a banda Forró D2 também vão passar pelo São João da cidade. No sábado, às quadrilhas começam as apresentações a partir das 19h, com o Grupo Andarilhos da Poesia.

Confira, abaixo, a programação do São João de Caruaru deste sábado (15):

Pátio de Eventos

20h - Calango Aceso

21h30 - Iguinho e Lulinha

23h15 - Ivete Sangalo

1h - Henry Freitas

Alto do Moura

12h - Gitana Pimentel

14h - Amazan

16h - Novinho da Paraíba

Azulão

19h30 - Riáh

21h15 - Sambar e Love

23h - Gerlane Lopes

0h45 - Jorge Aragão

Camarão

18h - Cleoman e Banda Chamego

19h15 - Só Xotear

20h30 - Charles Theone

21h45 - Eric Moreira

23h - Companhia do Forró

0h15 - Forró D2

Quadrilhas

19h - Grupo Andarilhos da Poesia

20h15 - Festival de Quadrilhas

Juarez Santiago

19h - Trio Forró Encantado

20h15 - Trio Forró na Veia

21h30 - Trio Forró Pesado

22h45 - Trio Namorados da Lua

0h - Trio Forró Xodó

Casa Rosa

12h - André Lins

13h - Pereira do Acordeon

14h - Miro do Rádio

16h - Seu Luiz e os Comparsas

Atrações do domingo

No domingo, a festa no Pátio de Eventos começa com o grupo Sanfona para Elas, da Secretaria de Políticas para Mulheres da cidade, às 19h.

O grupo será seguido por um trio de peso: Raphaela Santos, às 20h, Simone Mendes, às 22h, e Solange Almeida, às 0h, para fechar a festa.

Nomes como Silvério Pessoa e banda Caninana também integram a programação. A partir das 19h diversos grupos também se apresentam no Polo das Quadrilhas.

Confira, abaixo, a programação do São João de Caruaru deste domingo (15):

Pátio de Eventos

19h - Sanfona para Elas (da Secretaria de Políticas para Mulheres)

20h - Raphaela Santos

22h - Simone Mendes

0h - Solange Almeida

Alto do Moura

12h - Targino Gondim

14h - Nádia Maia

16h - Caninana

Azulão

18h - São João eletrônico com DJ Cabral Neto

20h - Ballet Cia Marcos Mercury

20h - João do Pife e Banda 2 Irmãos

22h - Silvério Pessoa

0h - Anastácia e Daniel Gonzaga

Quadrilhas

19h - Quadrilha Animadrilha

20h - Grupo de Dança Pérola Negra

21h - Pernas pra Circulá

22h - Quadrilha Junina Molecodrilha

23h - Quadrilha Junina Brincantes do Sertão

Juarez Santiago

19h - Trio Forrómania

20h15 - Trio Forrozada

21h30 - Trio Forrozando de Ouro

22h45 - Trio Forrozão Mandacaru

Casa Rosa

12h - Carlinhos Bala

14h - Banda Forró Renovação Nordestina

16h - Igor Guimarães e Banda Balada Prime

