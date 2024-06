São João: Neoenergia alerta para fogueiras e fogos de artifícios próximos à rede elétrica

A- A+

Os preparativos e festejos do São João já começaram. Em Pernambuco, polo cultural da festa, a história não é diferente, e a Neoenergia alerta para os cuidados que devem ser tomados com as tradicionais fogueiras e fogos de artifício, principalmente nas proximidades da rede elétrica.

O motivo da preocupação é o fato de que o fogo não combina com eletricidade e pode causar sérios acidentes, o que pode causar um fim não desejado à celebração. Veja, abaixo, as principais dicas de segurança.

Segurança com fogueiras

A primeira dica é não construir fogueiras embaixo da rede elétrica ou de linhas de transmissão. É preciso procurar um local distante dos fios, postes, transformadores e todos os demais equipamentos elétricos.

Fogueira de São João. - Foto: Divulgação

Além disso, montar a fogueira próximo à vegetação também não é uma boa ideia, já que pode incendiar as árvores ou plantações. Além do incêndio, as chamas também podem danificar os equipamentos elétricos.

Outra medida de segurança a ser observada é não utilizar redes elétricas particulares próximo à fogueira. Muitas vezes os organizadores deixam extensões, benjamins e lâmpadas perto das madeiras da fogueira. Além de esquentar o circuito, é possível que ele se rompa ou mesmo provoque um incêndio.

Segurança com fogos de artifício

Sobre os fogos de artifício, a maneira mais segura é soltá-los em locais descampados, e apenas por adultos. Se estiverem próximos à rede elétrica, esses produzem o mesmo efeito das fogueiras, ou seja, incêndios, desligamentos e possíveis acidentes.

Há, ainda, um destaque utilização de balões. Além de proibidos, esses objetos podem causar sérios riscos, já que, ao caírem em subestações de energia ou em linhas de transmissão, provocam incêndios e podem deixar milhões de pessoas sem energia.

É importante tomar cuidado na hora de soltar fogos de artifício. - Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

O que fazer em áreas externas

A Neoenergia também passou alguns cuidados a serem tomados em áreas externas. Confira abaixo.

- Tenha o cuidado com a decoração. Enfeites de ruas e praças com as típicas bandeirolas, faixas e outros adereços devem ser produzidos com materiais não condutores de eletricidade e não podem ser fixados próximos da fiação elétrica. Jamais devem ser amarrados aos postes da distribuidora ou mesmo aos fios condutores de eletricidade.

- Tenha atenção redobrada com a montagem e fixação dos chamados “cordões de luzes” que enfeitam as ruas nesta época do ano. Eles só devem ser feitos com material que não ofereça risco de choque elétrico, além de uma distância de pelos menos 2,5 metros da rede elétrica.

- Sempre mantenha distância da rede elétrica e, caso vá soltar fogos de artifício, nunca faça isso em direção aos postes e condutores de energia. Os artefatos só devem ser manuseados por adultos e utilizados em locais distantes da fiação, afastados também de bandeirinhas de papel e de outros materiais inflamáveis.

- No caso das fogueiras, elas só devem ser acesas distante de postes, uma vez que o calor das chamas pode superaquecer a rede e provocar o rompimento da fiação.

- Em caso de fio partido, não se aproxime e telefone imediatamente para a Neoenergia Pernambuco (116).

- Não solte balões. Além de ser crime, trata-se de uma brincadeira de alto risco, especialmente se o balão entrar em contato com um fio energizado ou cair dentro de uma subestação. Nesse último caso, pode haver risco de explosões.

- Não faça ligações clandestinas de energia, também chamadas de “gato” para iluminar barraquinhas que comercializam comidas típicas e fogos de artifício. Além de sobrecarregar o sistema, elas representam risco de curto-circuito, acidentes graves e é crime previsto no Código Penal Brasileiro.

São João do Recife. - Foto: Marcos Pastich/PCR/Divulgação

O que fazer dentro de casa

Existem, ainda, dicas específicas sobre o que deve ser feito dentro de casa. Veja abaixo.

- Ao decorar a casa com algum enfeite junino que use energia elétrica, evite extensões e benjamins (o popular “T”). O mais seguro são os “filtros de linha”.

- Respeite os pontos de contato com a energia. Bocais de lâmpadas, por exemplo, não devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites juninos, pois, além de choques, essa prática pode provocar incêndios.

- Nunca manuseie aparelhos de som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado.

- Em caso de choque, desligue imediatamente o disjuntor da residência e só depois preste socorro.

O que fazer em caso de acidente

Em caso de acidentes na rede elétrica, é possível entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco por meio do disque 116. Já em situações de necessidade de pronto-atendimento, ligue para o SAMU (192) ou Corpo de Bombeiros (193).

