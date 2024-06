A- A+

São João São João: Jaboatão dos Guararapes recebe final do Festival de Quadrilha nesta quinta (20) A vencedora do torneio receberá o prêmio de R$ 15 mil

Em meio aos festejos de São João Pernambuco afora, Jaboatão dos Guararapes recebe a grande final do Festival de Quadrilha, na noite desta quinta-feira (20).

A festa acontece no Parque da Cidade, em Prazeres, a partir das 19h.

Nesta noite se apresentam 19 quadrilhas. São elas: Rabeca Encantada, Junina Carcará, Raio de Sol, Junina Traque, Flor do Carruá, Lumiar, Zé Matuto, Raízes do Pinho, Arrocha o Nó, Zabumba, Xodó Junino, Origem Nordestina, Sapeca, Bacamarte, Junina Rojão, União Junina, Junina Devoção e Junina Tradição.

Ao todo, cinco dessas serão premiadas. Os valores se dividem da seguinte maneira: R$ 15 mil para a campeã; o segundo lugar, R$ 12 mil; o terceiro lugar, R$ 9 mil; o quarto lugar, R$ 6 mil; e o quinto lugar, R$ 4 mil.



A grande favorita ao prêmio é, sem dúvidas, a Raio de Sol. Fundado em 1996 na periferia de Olinda, o grupo ficou em primeiro lugar no 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife.

O resultado foi divulgado na noite dessa quarta-feira (19), e concedeu R$ 19,5 mil para a equipe.

Quadrilha Raio de Sol é a grande campeã do 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do São João do Recife | Foto: Marcos Pastich/PCR Imagem

Programação

A programação do São João de Jaboatão dos Guararapees segue até o dia 29 de junho, culminando com a tradicional festa de São Pedro no Parque da Cidade.

Neste ano, o evento contará com polos itinerantes em Cavaleiro, Marcos Freire, Jordão e Conjunto Muribeca, além dos polos fixos no Parque da Cidade, Jaboatão Centro, Curado IV e Barra de Jangada.

Os shows começam já nesta sexta-feira (21). Confira, abaixo, a programação completa do São João da cidade.

Parque da Cidade



Sexta-feira (21)

Condinho

Conde Só Brega

Felipe Araújo

Juarez



Sábado (22)

Emerson 7k

Caninana

Rapha Moura

Felipão

Forró Moral



Domingo (23)

Grandão Vaqueiro

Xande Estilizado

Rogerinho

Benil



Segunda-feira (24)

Allan Di Boa

Douglas Pegador

Monike Carvalho

Michele Andrade



Sexta-feira (28)

Banda Lingerie

Forró do Muído

André Rio

Carta de Baralho



Sábado (29)

Tio Dody

Barca Maluka

Nonô Germano

Rogério Rangel

Wallas Arrais



Jaboatão Centro



Sexta-feira (21)

Junina Rojão

Jeanny Cris

Petrúcio Amorim

Irah Caldeira

Sábado (22)

Junina Boreal Nordestino

Gel e seus Manos

Felipe & Gabriel

Cristina Amaral



Domingo (23)

Tio Bruninho

Junina Festejar

Pedrinho Love

Igor Bacelar

Manoel Neto

Segunda-feira (24)

Junina Chá de Zabumba

Marcelo Pernambucano

Forró dos Reis

Victor Ferrari e Banda Sanfonada



Cavaleiro

Sexta-feira (21)

Banda Lu Leon

Banda Mil

Leo Hall

Magnatas do Forró



Marcos Freire



Sábado (22)

Forró Sambado com participação de Letto do Cavaco

Taty Show

Márcio Pegação

Roginho

Internacionais do Forró



Curado



Sexta-feira (21)

Junina Explosão

André Lins

Wagnho e Zuadões

Pecinho Amorim

Edson Araújo e Amigos Sertanejos



Sábado (22)

Rucca e Banda

Jacy Tornado

Allan Carlos

Banda Sentimentos

Forró Chicote



Barra de Jangada



Domingo (23)

Fauzer Zaidan

Bilé Ares e seu Forró Afiado

Banda Luará,

Nação Forrozeira

Santroppê



Segunda-feira (24)

Parceiros do Forró

Telmo Santiago

Dudu do Acordeon

Zuadões do Forró

Banda Sedutora



Jordão



Domingo (23)

Junina Mirim Trapiá

Roxinó do Nordeste

Alisson Princípe

Xote Sertanejo

Lekinho Campos



Conjunto Muribeca



Segunda-feira (24)

Junina Matulão

Fabinha Nunes

Banda Festa do Interior

Valquiria Santana

Pikape de Luxo

