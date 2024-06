A- A+

São João São João do Recife 2024: confira as finalistas do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas A grande favorita deste ano tende a ser a Quadrilha Junina Lumiar, campeã do concurso no ano passado

O São João do Recife segue a todo vapor para esta semana, e já divulgou, inclusive, as finalistas do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

O anúncio veio após a última noite de competições da primeira fase, que aconteceu nesse domingo (16), no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

Com isso, disputam as finais, que acontecem entre esta terça (18) e quarta-feira (19), as seguintes quadrilhas: Bacamarte, Dona Matuta, Lumiar, Origem Nordestina, Portal do Sertão, Raio de Sol, Tradição, Traquejo, União Junina, Unidos da Roça, Zabumba, Zé Matuto.

O júri que definiu as finalistas foi composto por artistas de diversas áreas e linguagens culturais como Artes Cênicas (Teatro e Dança), Artes Plásticas, Design, Moda, Cultura Popular e Música.

Festa no Sítio Trindade

O Sítio Trindade recebeu, ao todo, seis dias de festa no Pavilhão das Quadrilhas. O momento, sempre com um grande público, foi regado por forró, tradição e muita reverência ao São João.

A grande favorita deste ano tende a ser a Quadrilha Junina Lumiar, campeã do concurso no ano passado. Ao todo, o grupo conta com sete títulos no currículo e um belo histórico de participações.

Premiação

Cada uma das 12 quadrilhas finalistas receberá um prêmio de R$ 4,2 mil pela classificação. As cinco vencedoras receberão ainda um total de R$ 60 mil em prêmios, assim distribuídos: R$ 19,5 mil para a campeã; R$ 13,5 mil para a vice-campeã; R$ 10,5 mil para a terceira colocada; R$ 9 mil para a quarta; e R$ 7,5 mil para a quinta.

Além das premiações coletivas, profissionais que se destacarem na disputa receberão uma quantia de R$ 750,00 cada nas categorias Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreógrafo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista) e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas tem apresentações nesta sexta-feira (16) - Foto: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco

Finais

As finais serão disputadas no Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade, a partir das 20h em ambos dias.



Após o término da competição, será a vez do 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que acontece entre os dias 22 e 23, no Sítio Trindade, sempre a partir das 16h.



A programação foi definida por meio de sorteio. Confira, abaixo, a ordem das apresentações.

Finais do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

No Pavilhão do Sítio Trindade - Estrada do Arraial - Casa Amarela, Recife - PE

Dia 18 (Terça-feira)

20h00 - Quadrilha Junina Zabumba

20h35 - Quadrilha Junina Traquejo

21h10 - Quadrilha União Junina

21h45 - Quadrilha Junina Dona Matuta

22h20 - Quadrilha Junina Bacamarte

22h55 - Quadrilha Junina Raio de Sol

Dia 19 (Quarta-feira)

20h00 - Quadrilha Junina Lumiar

20h35 - Quadrilha Junina Portal do Sertão

21h10 - Quadrilha Junina Tradição

21h45 - Quadrilha Junina Zé Matuto

22h20 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

22h55 - Quadrilha Junina Unidos da Roça

