São João São João do Recife 2024: confira a programação dos polos descentralizados deste fim de semana As atrações foram escolhidas por meio de votação popular

Em meio aos festejos de São João, Recife elegeu, por meio de votação popular, as atrações dos polos descentralizados para as festas deste fim de semana.

Ao todo, Recife terá 11 polos, com mais de 160 atrações. Neste sábado (22) e domingo (23), cinco desses pontos recebem a festa. São eles: Lagoa do Araçá (Imbiribeira), Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro começam a receber as atrações.

Há, ainda, atrações para os dias 28 e 29, nos polos Brasília Teimosa, Vila Tamandaré (Areias), Bongi, Ibura e Poço da Panela.

Atrações diversas

Os horários dos shows variam de acordo com os polos, mas devem começar sempre durante a tarde com programações variadas. Dentre as atrações, estão previstos grupos de Coco, além do Balé Popular do Recife e shows voltados para o público infantil, como Fada Magrinha e Doutores da Alegria.

Representantes da cultura do forró e do ciclo junino também estão contemplados, como Irah Caldeira, Benil, Nádia Maia, Dudu do Acordeon, Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Mel com Terra e Fim de Feira.

Irah Caldeira é uma das atrações dos polos descentralizados do São João do Recife. - Foto: Luciano Ferreira/PCR Imagem

Outros artistas recifenses também devem fazer shows temáticos especialmente para o ciclo, como Em Canto e Poesia, Gerlane Lops e seu Forró Sambado, Sa Grama, Michelle Melo, André Rio e Maestro Forró com sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, entre outros.

Votação

Ao todo, 912 artistas e agremiações concorrem em 21 categorias diferentes. A votação ocorreu por meio do aplicativo e site do Conecta Recife.

Foram contabilizados, segundo a prefeitura da cidade, 15.139 votos - número maior que os 14.197 votos registrados no Carnaval deste ano.

Confira, abaixo, a programação completa dos polos descentralizados para este fim de semana.

Sábado (22/06)

Polo Barro - Rua Manoel Salvador (esquina com Rua Paulo Afonso), s/n

17h - Quadrilha Junina Xapeu de Palha

18h - Gleydson e Henricky

19h20 - Bia Marinho

20h40 - Em Canto e Poesia

22h - Myllena Dantas

23h20 - Forró do Loirão

Polo Campo Grande - Rua Gonçalves Dias,s/n (Praça de Campo Grande)

17h - Quadrilha Junina Balancê Mirim

18h - A Cocada

19h20 - Maestro Forró e OPBH

20h40 - Almir Rouche

22h - Michelle Melo

23h20 - Tayara Andreza

Polo Cordeiro - Rua Gregório Júnior,s/n(em frente ao nº 489)

16h - Quadrilha Junina Amigos do Furacão

17h - Coruja e seus Tangarás

18h10 - Roginho

19h30 - Kelly Rosa

20h50 - Lucinha Guerra

22h10 - Vitor Leão

23h30 - Internacionais do Forró

Polo Graças - Parque das Graças

*Intervalos - DJ Incidental

15h - Quadrilha Junina Balancê Mirim

15h30 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho

16h - Balé Popular do Recife

17h20 - Irah Caldeira “Arraiá da Turma da Irazinha”

18h40 - Gonzaga Leal

20h - Geraldo Maia

Polo Lagoa do Araçá - Rua Nova Verona, s/nº

*Intervalos - DJ Vibra

17h - Quadrilha Junina Bacamarte

18h - Luiza Ketilin

19h20 - Mel com Terra

20h40 - Nádia Maia

22h - Gerlane Lops - Forró Sambado

23h20 - Banda Kitara

Domingo (23/06)

Polo Barro - Rua Manoel Salvador (esquina com Rua Paulo Afonso), s/n

17h - Coco das Estrelas

18h - Victor Moury

19h20 - Lekinho Campos

20h40 - Telmo Santiago

22h - Ed Carlos

23h20 - Pegada de Boyzinho

Polo Campo Grande - Rua Gonçalves Dias,s/n (Praça de Campo Grande)

*Intervalo - DJ John Johnis

17h - Orquestra de Bolso

18h - Som do Amor

19h20 - Nono Germano

20h40 - Banda Shampoo

22h - Dayanne

23h20 - Condinho

Polo Cordeiro - Rua Gregório Júnior,s/n(em frente ao nº 489)

16h - Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda

17h - Rosana Simpson (participação especial de Bruno Simpson)

18h10 - PV Calado

19h30 - Dudu do Acordeon

20h50 - Benil

22h10 - Igor Bacelar

23h30 - Alex Júnior

Polo Graças - Parque das Graças

*Intervalos - DJ Incidental

15h - Doutores da Alegria

16h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

17h20 - Fada Magrinha (Show Arraialzinho da Fada Magrinha)

18h40 - Forró Escatelado

20h - Mônica Feijó

Polo Lagoa do Araçá - Rua Nova Verona, s/nº

*Intervalos - DJ Vibra

17h - Márcia Pequeno

18h - Marília Marques

19h20 - Sagrama

20h40 - Fim de Feira

22h - Clara Sobral

