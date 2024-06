A- A+

São João São João do Recife 2024: confira a programação desta sexta-feira (28) Programação do dia vai para a Avenida Rio Branco, Sítio Trindade, Pátio de São Pedro e polos descentralizados

O São João do Recife 2024 continua com a programação geral nesta sexta-feira (28). A festa, que passou por uma pausa após os festejos do último fim de semana, começa agora a dar o gás final para o encerramento.

A programação do dia também dá início à Festa de São Pedro na cidade, que alcança o ápice no sábado (29), dia dedicado ao santo.



Para isso, os principais polos da cidade estão disponíveis para a população: Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, Centro da cidade; Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte; e o Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, área central, que será inaugurado no ciclo junino deste ano da cidade.

Cinco polos descentralizados também vão receber festa a partir desta sexta, localizados nos bairros do Bongi, Brasília Teimosa, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela, com atrações diversas.

Festa na Rio Branco

Como já é tradicional, a festa na Rio Branco começa a partir das 12h, com o Trio Oxente

circulando pela avenida para animar o público.

A festa segue mais tarde, a partir das 18h, no palco da Sala de Reboco. O ponto vai receber Forró Sensação, Rubia Cristina, Carla Rio, Poli e As Meninas cantam Accioly, em apresentação especial.

Um dos destaques do polo da Rio Branco deste ano é, sem dúvida, a decoração. Além da cidade cenográfica, que remete às tradições do ciclo junino, foi levantada ainda uma grande fogueira, com vista para o Marco Zero.

Polo da Avenida Rio Branco, do São João do Recife . - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife na Avenida Rio Branco nesta sexta-feira (28):

12h - Trio Oxente

18h - Trio Zoi de Gato

19h - Forró Sensação

20h30 - Rubia Cristina

22h - Carla Rio

22h30 - Poli

0h - As Meninas cantam Accioly

Balancê no Sítio Trindade

O Sítio Trindade, que não recebe programação desde segunda-feira (24), continua o balancê nesta sexta. A festa vai tanto para o Palco Principal, quanto para a Sala de Reboco, com atrações a partir das 18h em ambos os pontos.

Dentre os nomes que vão passar pelo principal polo junino do Recife, estão Terezinha do Acordeon, Josildo Sá e Mariana Aydar.

A artista Terezinha do Acordeon é atração do São João do Recife nesta sexta-feira (28). - Foto: Divulgação

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife no Pátio São Pedro nesta sexta-feira (28):



Palco Principal

18h - Boi Mimoso

19h - Muniz do Arrasta Pé

20h20 - Terezinha do Acordeon

22h - Mariana Aydar e Mestrinho

23h30 - Josildo Sá

Sala de Reboco

18h - Luciano Padilha

19h - Toinho do Baião

20h20 - Patrícia Cruz

22h - Edilza Aires

23h30 - Waalkyria Mendes

Estreia com pé direito no Pátio São Pedro

O polo do Pátio de São Pedro, muito aguardado pela população, é aberto às 15h, com a Festa do Fogo. Às 19h, vai ser o momento do grupo Boi Faceiro animar o público.

A festa continua às 20h30, com a Banda de Pau e Corda. Para encerrar, Lia de Itamaracá, Patrimônio Vivo da Cultura de Pernambuco e Rainha da Ciranda, sobe ao palco, a partir das 22h.

A artista Lia de Itamaracá é atração do São João do Recife nesta sexta-feira (28). - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife no Pátio de São Pedro nesta sexta-feira (28):



15h - Festa do Fogo

19h - Boi Faceiro

20h30 - Banda de Pau e Corda

22h - Lia de Itamaracá

Polos descentralizados

Nos polos descentralizados, vão ser diversas atrações, com muita diversidade para a população. Dentre elas, estão grandes nomes da música regional, como a banda Capim com Mel, Nena Queiroga e Conde Só Brega.

A cantora Nena Queiroga é atração do São João do Recife nesta sexta-feira (28). - Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação completa dos polos descentralizados desta sexta-feira (28):

Brasília Teimosa - Rua Marechal Hermes, s/n

*Intervalos DJ Vibra

17h - Grupo Sereias Teimosas

18h - MC Troia

19h20 - Gabriel Gouveia

20h40 - Brunessa

22h - Santa Dose

23h20 - Michel Brocador

Polo Ibura - Av. Pernambuco,s/n (Campo da UR01)

17h - Quadrilha Brincant's Show

18h - Bandamil

19h20 - Marcelo Rossiter

20h40 - Bateu a Química

22h - Pikape de Luxo

23h20 - Forrozão Chacal



Polo Vila Tamandaré - Av. Tapajós, s/n (em frente ao nº 294)

17h - Cia Trapiá de Dança - Chegança

18h - Capim com Mel

19h20 - Barthel

20h40 - Nena Queiroga

22h - Conde Só Brega

23h20 - Luan Douglas

Polo Bongi - Rua Dona Maria Augusta Nogueira, s/n (em frente ao n° 299)

*Intervalos DJ John Johnis

17h - Larissa Lisboa

18h - MC Tocha

19h20 - Carta de Baralho

20h40 - Roberto Cruz

22h - Petrúcio Amorim

23h20 - Bia Vila Chan

Polo Poço da Panela - Estrada Real do Poço, s/n (Largo do Poço da Panela)

18h - Contos Juninos de Cordel - As Aventuras de Luiza e Tinel

19h20 - Grupo Regente Joaquim

20h40 - Siba e a Fuloresta - 20 anos

22h - Maciel Melo

23h30 - Tribo Cordel



