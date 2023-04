Segundo jardim de Boa Viagem é área de lazer que encanta os visitantes

A- A+

Este é um dos três jardins localizados ao longo da famosa orla de Boa Viagem. Funciona como o centro das praças públicas, com atrativos que enchem os olhos de moradores e turistas.



Praça reúne atrativos que enchem os olhos (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



Motivo para ser considerada uma importante área de lazer da Zona Sul, com direito a pequenas operações comerciais, bancos, estação de bike e até um letreiro com a expressão que todo nordestino conhece bem: “oxe”. Isso sem falar no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), com função de orientar os visitantes.



DICA EXTRA

Percebeu que uma foto aqui é obrigatória? Melhor ainda depois de aproveitar a beira-mar de Boa Viagem, com direito a barracas de coco e ciclofaixa permanente.



SERVIÇO

Endereço: Av. Boa Viagem, 1590, Boa Viagem, Recife -PE

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

