SÃO JOÃO Sesc promove programação para São João em unidades do Grande Recife e da Mata Norte; confira As festividades vão contar com atrações musicais, comidas típicas e atividades recreativas

As programações para o São João começam a dominar a agenda cultural de Pernambuco. Pensando nisso, o Serviço Social do Comércio (Sesc) divulgou o cronograma de atrações para as festas juninas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e em Goiana, na Zona da Mata Norte.

A programação contará com atrações musicais, comidas típicas e atividades recreativas para o público geral. O Sesc promoverá as apresentações nas unidades de Casa Amarela, Santo Amaro, Santa Rita, São Lourenço da Mata e Goiana.

Abrindo as festividades nesta sexta-feira (2), a partir das 17h, o Sesc Santa Rita, no Centro do Recife, terá shows de Rafa Magalhães e BemTiVi Sanfoneiro. A entrada custa R$ 11 para a trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$22 para o público geral. Além disso, usuários do Cartão do Empresário têm desconto.

No Sesc Santo Amaro, as atividades contarão com show de Forró KR, abrindo a edição junina do projeto "Na Boca da Noite", às 19h30, da próxima sexta-feira (9). Os ingressos serão de R$12 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$22 para o público geral.

Em Santo Amaro será realizada ainda, gratuitamente, a Feirinha Criativa do Campo Santo, com peças de artesanato e apresentação da Quadrilha Junina Balancê Mirim, das 10h às 17h. Haverá ainda show da banda Forró Escatelado.

Na unidade Sex Ler Goiana, a programação será nos dias 9, 10, 16 e 17, com expectativa de receber 14 mil pessoas. Elas vão poder circular pela "Villa só Fuxico", com área recreativa para crianças e espaço gastronômico.

Além disso, contará ainda com atrações musicais como "Forró Pé de Sesc", com shows de Duda Max e Banda Arrecifes.

Confira a programação completa:

Sesc Santa Rita

02 de junho - 17h

Rafa Magalhães e BemTiVi Sanfoneiro

Entrada: R$11 para trabalhadores do comércio e seus dependentes; R$22 para o público geral.

Sesc Santo Amaro

09 de junho - 19h30

Forrozão KR

10 de junho - 10h às 17h

Feirinha Criativa do Campo Santo

Quadrilha Junina Balancê Mirim

Forró Escaletado

Entrada: Gratuita

Sesc Casa Amarela

10 de junho - 14h

Mari Bigio e banda

Entrada: R$5 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$10 para o público geral.

Sesc Ler São Lourenço da Mata

16 de junho - 19h30

Leo e Aliados

Expolim do Forró

Entrada: R$ 12 para comerciário e seus dependentes e R$22 para o público geral

Sesc Ler Goiana

9 de junho - 19h30

Duda Max

Banda Arrecifes

Entrada: Gratuita a partir das 19h

10 de junho - 19h30

Júnior Manchão

Chico Vaqueiro

Entrada: Gratuita a partir das 19h

16 de junho - 19h30

Os Paralelos

Sensíveis

Entrada: Gratuita a partir das 19h

17 de junho - 19h30

Emanuel Pontual

Vynni Motta

Entrada: Gratuita a partir das 19h

