TEATROS Teatro do Parque: um cineteatro histórico no Centro do Recife O local conta com decoração feita pelos pintores Henrique Elliot e Mário Nunes

Este é um dos únicos teatros-jardim ainda existentes no Brasil. Foi inaugurado em 1915 como uma grande inovação da arquitetura do Recife e tem como diferencial um ambiente mais arborizado e ambientado, respeitando as condições do clima tropical da cidade.







O teatro foi construído a partir da idealização e investimento de 200 contos de réis do Comendador Bento Luís de Aguiar. Com uma estrutura de aço e cimento, o local conta com decoração feita pelos pintores Henrique Elliot e Mário Nunes. Hoje, abriga peças teatrais, apresentações musicais e ainda funciona como cinema.



Além de conferir as atrações musicais e filmes, é possível fazer uma visita guiada, mediante agendamento, para grupos de até dez pessoas. Nos demais casos não é preciso agendamento.



Endereço: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife-PE

Horários: Segunda a sexta, das 9h às 12h

Fone: (81) 3242-3437

Instagram: @teatrodoparqueoficial

Site: aqui

E-mail: [email protected]

Acessível para cadeirantes, cegos e mudos

