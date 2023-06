A- A+

Futebol Santa Cruz pressiona, mas não sai do 0x0 com o Pacajus Tricolor segue na segunda colocação do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro

O aproveitamento do Santa Cruz como mandante da Série D do Campeonato Brasileiro não é mais de 100%. Mesmo com toda a pressão em cima do Pacajus no segundo tempo, o Tricolor não saiu do 0x0, no Arruda, nesta quinta (8), pela sexta rodada do Grupo 3 da competição. Com o resultado, os pernambucanos permaneceram em segundo, com 11 pontos. Os cearenses possuem a mesma pontuação, mas lideram por conta do saldo de gols. O próximo compromisso da Cobra Coral é domingo (11), contra o Globo, no Barretão.

Visitante bem confortável

O Pacajus chegou ao Arruda vindo de uma sequência de três vitórias. Em poucos minutos, foi impossível entender um pouco do segredo para essa fase. Os cearenses não se intimidaram em atuar longe de casa. Eram mais rápidos nos contragolpes, ganhavam os rebotes com mais facilidade e eram perigosos nas bolas paradas. Na falta da entrada da área, Michael salvou. No escanteio, o gol olímpico não aconteceu porque a rede que balançou foi a do lado de fora.

Para impedir o Pacajus de ter liberdade para criar as jogadas, o Santa subiu a marcação. Tática que não surtiu muito efeito inicialmente. Na defesa, o lateral-esquerdo Marcus Vinícius foi o jogador que mais ouviu reclamação dos tricolores na primeira etapa. Italo Melo também mostrou desatenção em lance que quase gerou o gol dos visitantes.

Jailson se destaca

Mais organizado, o Santa Cruz voltou melhor no segundo tempo. Aos oito, Nadson fez ótima jogada pela direita. A bola chegou até os pés de Marcus Vinícius, que finalizou forte para a defesa de Jailson. No rebote, Emerson Galego mandou por cima.

Sentindo a pressão, o Pacajus deu mais espaço ao Santa. Depois de ser garçom, foi Nadson quem recebeu ótimo passe de Lucas Silva e bateu de primeira para a ótima defesa de Jailson. O Tricolor fez uma blitz no campo adversário e viu a bola circular diversas vezes na área, sem que alguém conseguisse encontrar a finalização certeira.

Lucas Silva e Emerson Galego. Depois Maranhão e Miullen. Pelas pontas, o Santa sufocou o Pacajus. Mas aquele passe final, que deixaria Pipico ou outro jogador livre para finalizar, estava difícil de acontecer.

Os mais de 16 mil torcedores no Arruda saíram do estádio sem a vitória, mas com o clube ainda invicto em seus domínios na Série D.

Ficha técnica

Santa Cruz 0

Michael; Rhuan Rodrigues (Léo Fernandes), Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcus Vinícius; Ariel Pingo (Italo Silva), Italo Henrique (Fabrício) e Nadson; Lucas Silva (Miullen), Pipico e Emerson Galego (Maranhão). Técnico: Felipe Conceição

Pacajus 0

Jailson; Ray Cardoso (Alan), Ramon Rafael, Airton Jr e Rogério; Guto (Jefferson), Vinícius e Diego Viana; Cassaco, Testinha (Willian Anicete) e Edson Reis (Bruno). Técnico: Vladimir

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA). Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Elaise Juliana Santana Ferreira (ambos de PE)

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Italo Henrique, Emerson Galego, Pingo, Miullen, Nadson (S); Cassaco, Testinha, Rogério (P)

Público: 16.233 torcedores

Renda R$ 360.457,00

