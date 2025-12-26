A- A+

Corrida em SP 100ª São Silvestre: pernambucanos com idades entre 30 e 74 anos enfrentam dias de ônibus para correr Corrida acontece na próxima quarta-feira (31), em São Paulo

Um ônibus com 46 pernambucanos saiu da frente da Prefeitura do Recife, no Centro da cidade, na manhã desta sexta-feira (26), rumo a São Paulo. Eles vão participar da 100ª edição da Corrida de São Silvestre, que acontece na próxima quarta-feira (31).

O grupo é composto por atletas entre 30 e 74 anos. Todos estavam devidamente trajados com camiseta que estampava uma capivara corredora, animal que já virou símbolo da capital pernambucana.

Grupo que saiu do Recife vai correr a São Silvestre, em São Paulo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Na maior cidade do Brasil, eles correm um percurso de 15 km, começando e terminando na Avenida Paulista, centro da capital, passando por pontos históricos e simbólicos. A viagem dura três dias. A São Silvestre é a principal corrida de rua da América Latina.

A empregada doméstica Wilma Silva, de 56 anos, vai competir pela terceira vez, e esta edição dos 100 anos é especial para ela, que enfrentou câncer de mama há 15 anos. Hoje está curada. Ela vem de Tracunhaém, Mata Norte do estado.

“Para mim, é como se fosse a primeira vez. É muita emoção. Eu vou com muito orgulho para trazer a linda medalha dos 100 anos que vão ficar na história. Eu já participei de muitas corridas aqui no Recife, mas a que me chama mais atenção é a de São Silvestre. Quem nunca foi precisa ter o privilégio de conhecer. São 15 km. É um esforço, mas vale a pena”, comentou ela, que treina três vezes por semana, correndo por canaviais da sua cidade.

O aposentado Severino Pereira, 74, também tem história com a competição. Ele participa há 26 anos e mora em Jardim Maranguape, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. Para continuar se preparando, Pereira levou um kit com uma rapadura de um quilo e uma palma com 12 bananas.

“Eu tenho seis anos de São Silvestre e procurei me inscrever o mais rápido possível. Eu quero cumprir esses 15 km em uma hora e 50 minutos. Vamos colocar ritmo e segurar. Estou levando rapadura que contém sacarose e banana que é rica em potássio. Comendo no percurso a pessoa nem sente dor e nem câimbra”, destacou.

Apoio municipal

Os atletas da capital pernambucana, segundo o secretário de Esportes da cidade, Eriberto Medeiros Filho, contam com o apoio do programa "Recife Corre", desenvolvido e coordenado pela pasta, que ao longo de todo o ano oferece assessoria de treinamento aos corredores.

Secretário de Esportes da cidade, Eriberto Medeiros Filho | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“A gente sabe a fama e o marco que tem a Corrida de São Silvestre. Então é muito importante mandarmos esses 46 atletas para representar o nosso Recife. Além disso, eles levam [na camisa estampada] uma capivara que representa tão bem a nossa história e o frevo que é a nossa cultura. Vão se movimentar e divulgar nosso Recife para o mundo. Todos eles são atletas do nosso programa ‘Recife Corre’ e têm assessoria de corrida gratuita, onde recebem planilhas de corrida e têm pontos físicos de apoio. Estão todos bem de saúde física e mental”, declarou Eriberto.

Prêmios da São Silvestre

De acordo com o regulamento da corrida, todos os competidores receberão uma medalha de participação. Os cinco primeiros colocados recebem troféus.

Já os inscritos na modalidade "Elite", que engloba os atletas profissionais, em grande quantidade de outros países, concorrem a prêmios em dinheiro:



1º Lugar Elite Masc/Fem R$ 62.600,00

2º Lugar Elite Masc/Fem R$ 31.300,00

3º Lugar Elite Masc/Fem R$ 18.800,00

4º Lugar Elite Masc/Fem R$ 15.050,00

5º Lugar Elite Masc/Fem R$ 12.550,00

6º Lugar Elite Masc/Fem R$ 7.450,00

