Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte tem abertura com debate sobre novas práticas

O 16º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE), no auditório da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP), da Universidade de Pernambuco (UPE), no bairro da Madalena, foi aberto nessa quinta-feira (20) e segue até este sábado (22).

O congresso, que é o principal fórum técnico-científico de gestão esportiva do país, reúne especialistas, gestores, pesquisadores e atletas de todo o país e representantes governamentais.

O tema da edição deste ano é “Tecnologia e Inovação na Gestão do Esporte: Desafios e Oportunidades para o Futuro”.

A governadora Raquel Lyra foi representada na abertura do evento pela vice-governadora, Priscila Krause.



Em seu discurso, Priscila destacou que a inovação não se limita apenas à criação de novas tecnologias, mas também à incorporação de novas práticas de gestão.

“As ‘areninhas’ são espaços para práticas de futebol em comunidades dialogando inclusive com a mancha de violência nesses locais", iniciou.

A vice-governadora também abordou que a necessidade de garantir financiamento para a realização desse tipo de política é uma inovação, mas que a inovação também dialoga com as novas tecnologias.

"Por isso é importante dispor de instrumentos de gestão que possam mensurar os efeitos das políticas públicas, monitorando por exemplo, a melhora no desempenho escolar dos contemplados por um projeto", completou.

O congresso também tem o papel de qualificar gestores e profissionais do setor. Segundo o secretário executivo de Esportes Educacionais e presidente do congresso, Marcos Nunes, esta edição é a maior da história do CBGE, com 197 trabalhos submetidos, número recorde.

“A gente precisa fazer essa aproximação entre o que a gente vem discutindo na academia com quem está de fato na ponta operativa é fundamental. E esse é o grande mote deste ano do CBGE. É a gente trabalhar questões ligadas à tecnologia que impactam tanto o trabalho dos gestores", destacou.

Informações gerais

O 16º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE) é promovido pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), em parceria com a Secretaria Estadual de Esportes e a Associação Brasileira de Gestão do Esporte (Abragesp).

De maneira geral, o evento movimenta o debate sobre gestão do esporte com mesas redondas, comunicações orais, workshops, lançamento de livro e grupos de trabalho.

Os debates tratam sobre como as ferramentas digitais, a inteligência artificial, os sistemas de dados e a automação podem transformar o modelo de negócios das organizações esportivas, seja no âmbito público ou privado.

