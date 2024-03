19ª Corrida das Pontes do Recife é adiada para o dia 2 de junho

A- A+

A Corrida das Pontes do Recife foi criada com o percurso passando por sete pontes da cidade do Recife. E a organização da prova pretende manter a tradição. Por isso, devido a uma intervenção necessária na Ponte Giratória por conta de um problema que foi causado na estrutura após os fortes ventos e chuvas ocorrido no mês passado, a diretoria técnica da JJS Eventos precisou prorrogar a data para o dia 2 de junho com largada às 7h, no Forte do Brum, bairro do Recife.



A previsão, segundo José João da Silva, diretor técnico da JJS Eventos e Bi-campeão da Corrida de São Silvestre, é de que, até a nova data, as obras para recuperação da ponte estejam concluídas e os corredores possam passar pelo trajeto. A tradicional prova de pedestrianismo é considerada a São Silvestre do Nordeste. O percurso tem corrida e caminhada de 5,6km e corrida profissional de 10km. Além delas, tem a Corrida Especial 10Km para pessoas portadoras de deficiência e a prova infantil ou "Corrida das Pontinhas" com percurso de 1,6Km, destinada para crianças e adolescentes da rede pública municipal do Recife e inscrições gratuitas através da Secretaria de Educação.





As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas no site oficial www.corridadaspontesdorecife.com.br e nos parceiros Corre 10, Ativo.com, Ticket Sports e Minhas Inscrições. O valor da inscrição da Corrida Geral é de R$ 145. Para o público com idade a partir de 60 anos há um desconto de 50% no valor. A Corrida das Pontes é realizada pela paulista JJS Eventos/ Instituto Amo Correr, Amo Brasil e conta com o apoio oficial da Federação Pernambucana de Atletismo (Fepa) e patrocínio da Prefeitura do Recife.

A 19ª edição da prova é alusiva às comemorações de aniversário de 487 anos do Recife. A Corrida das Pontes do Recife tem um percurso que contempla 7 pontes e vários pontos turísticos do Recife Antigo, são elas: Ponte do Limoeiro, Ponte Princesa Isabel, Ponte Buarque de Macedo, Ponte Maurício de Nassau, Ponte Duarte Coelho, Ponte Boa Vista e Ponte Giratória.

