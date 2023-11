1ª Corrida dos Morros atrai duas mil pessoas para a Zona Norte do Recife

A- A+

A 1ª Corrida dos Morros reuniu cerca de duas mil pessoas na Zona Norte do Recife neste sábado (25) para enfrentar percursos desafiadores pelos morros da cidade. Além de promover a prática esportiva, o evento impulsionou o comércio local e destacou-se pela sua importância social.

O Secretário Executivo de Esporte e Lazer do Recife, Gabriel Perrusi, ressaltou a integração das áreas planas com as de morro, proporcionando protagonismo às comunidades locais.

“A importância é integrar a área plana com a área de morro; mais de 70% da cidade do Recife fica em territórios de morros. Quando trazemos um evento aqui, dando protagonismo para as pessoas do Morro da Conceição, Alto do José Bonifácio, Córrego do Euclides, estamos transformando a cidade, tornando-a mais democrática e menos desigual."

Com percursos de 1,6 km, 3 km e 5 km, a corrida ofereceu uma experiência única aos participantes, contando com uma equipe dedicada para garantir a hidratação ao longo do trajeto. A aposentada Maria Clara, moradora da Zona Sul do Recife e recém-curada de um câncer, emocionou a todos percorrendo 3 km em uma celebração de gratidão e superação. “Foi uma forma de agradecer. Aqui foi um dia de muita positividade, muita fé, muita perseverança e outro desafio na minha vida, feliz!", afirmou.

A solidariedade esteve presente desde a retirada dos kits, onde os participantes contribuíram doando um quilo de alimento, quantia que será dobrada pelo Instituto Assaí para a entrega à Central Única das Favelas (CUFA).

Além disso, a Esportes da Sorte fez a doação de 30 pares de tênis de corrida, além de 350 camisas para múltiplas práticas esportivas. Houve também uma largada exclusiva dedicada às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com deficiência, uma iniciativa do Instituto do Autismo, acompanhada da isenção de inscrições para a CUFA e grupos especiais.

Segundo a presidente estadual da CUFA de Pernambuco, Altamiza Melo, essa iniciativa visa não apenas promover o esporte, mas também criar oportunidades para o desenvolvimento e a inclusão nas comunidades locais. "Estaremos distribuindo tênis de corrida e camisas esportivas para estimular a prática esportiva dentro das favelas do Recife de uma maneira geral", afirmou.



