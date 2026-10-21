Primeira rodada do Pernambucano chega ao fim após cinco jogos nesta quarta-feira (21)
O destaque ficou para o jogo de cinco gols entre Santa Fé e Serrano
A primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026/27 foi concluída nesta quarta-feira (21), com cinco partidas. Foram dois empates e vitórias de Centro Limoeirense, Santa Fé e Ipojuca.
Pelo Grupo A, 1º de Maio e Salgueiro empataram por 0 a 0 no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina. No Grupo B, Chã Grande e Pesqueira ficaram no 1 a 1, no Estádio Barbosão.
Já pelo Grupo C, o Centro Limoeirense venceu o Águia por 1 a 0, no Estádio José Vareda. Célio marcou o gol da partida em cobrança de falta. Na outra partida da chave, o Santa Fé derrotou o Serrano por 3 a 2, no Estádio Paulo Petribu, após sair atrás no placar.
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Pelo Grupo D, o Ipojuca venceu o Guarany de Camaragibe por 1 a 0, no Estádio de Camela. Matheusinho marcou o gol da vitória no último lance do confronto. Com o resultado, a equipe chegou aos três pontos e divide a liderança da chave com o Vera Cruz.
A segunda rodada do Campeonato Pernambucano começa nesta quinta-feira (22), com o clássico entre Porto e Central, às 20h, no Lacerdão. Enquanto o Gavião busca se recuperar da goleada sofrida pelo Belo Jardim na estreia, a Patativa quer manter os 100% na competição.