Mundial de Clubes 20 anos após disputarem a terceira divisão, Fluminense e Manchester City decidem final do Mundial Decisão acontece 24 anos depois dos dois clubes viverem as piores fases de suas histórias

Campeões da Libertadores e da Champions League, respectivamente, Fluminense e Manchester City vão decidir o Mundial de Clubes da Fifa na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília). A decisão acontece 24 anos depois dos dois clubes viverem as piores fases de suas histórias e disputarem a terceira divisão de seus campeonatos nacionais.

Em 1998, tanto o tricolor como o time inglês foram rebaixados da segunda divisão nacional e tiveram que jogar a série C de suas ligas no ano seguinte, em 1999. Em ambos os casos, porém, a trajetória seria de ascensão desde então.

O Fluminense venceria a Série C daquele ano e já disputaria a Copa João Havelange — equivalente à primeira divisão do Brasil que reuniu uma série de clubes de todo o país em torneio organizado pelo Clube dos 13 — no ano seguinte.

Já o Manchester City, que também jogava a terceira divisão pela primeira vez, terminou a competição em segundo lugar, atrás apenas do campeão Charlton Athletic. Os citizens, porém, só voltariam a disputar a Premier League em 2002.

Depois de chegarem "no fundo do poço", os dois times se reergueram e empilharam títulos ao longo deste século. Além disso, ambas as equipes também já chegaram perto de conquistar o título continental em outras ocasiões.

O Fluminense, em 2008, foi derrotado nos pênaltis para a LDU no Maracanã e amargou o vice, enquanto que o Manchester City perdeu a decisão da Liga dos Campeões em 2021, ao ser derrotado pelo Chelsea por 1 a 0 na decisão.

Agora, 24 anos depois, os dois clubes confirmaram o favoritismo, venceram o Al-Ahly, do Egito, e o Urawa Red Diamonds, do Japão, e vão decidir o Mundial, realizado na Arábia Saudita. Dentro do atual formato, iniciado no ano de 2005, esta será a oitava vez que o torneio será decidido em um confronto entre um time brasileiro e um europeu.

