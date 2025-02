A- A+

Vinte pessoas foram presas por conta das brigas de torcida neste sábado (1°), antes do clássico entre Santa Cruz e Sport. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) afirmou ainda que segue investigando o caso.

"Os casos serão investigados pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva", garantiu a secretaria.

De acordo com a pasta, antes do jogo, cerca de 650 pessoas foram conduzidas até o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e passaram por revista, sendo acompanhados até o local da partida, no Arruda. Dessas, "14 foram detidas por violência entre torcedores, após incidentes nos bairros da Iputinga, Torre e Madalena", completa a SDS, por meio de nota.

Outros três foram detidos pela Polícia Civil de Pernambuco, na Delegacia de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Eles foram autuados em flagrante delito por tentar invadir o TI Pelópidas.

Além dessas, mais três prisões em flagrante aconteceram no Cabo de Santo Agostinho. O motivo foi um confronto no município com uso de explosivos.

Feridos

O Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, Centro da Capital pernambucana, afirmou que atendeu 12 pessoas vítimas de agressão física por conta das brigas de torcida neste sábado.

Segundo a SDS, nove foram liberadas e mais três seguem internadas. Não houve mortes.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), deve conceder entrevista coletiva sobre o assunto ainda neste sábado. A expectativa é que ela fale sobre os próximos passos da segurança em Pernambuco para eventos esportivos.

Autoridades repudiam violência

Várias autoridades já se manifestaram sobre os casos de violência. O prefeito do Recife, João Campos (PSB), emitiu comunicado mais cedo repreendendo os atos e cobrando punições.

“O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto, pediu, em nota enviada à imprensa, o cancelamento do jogo.

Segundo o comunicado, Porto entrou em contato com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, e com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, solicitando a suspensão da partida.

O jogo, no entanto, foi mantido pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e terminou com vitória do Santa Cruz por 1 a 0. A manutenção do duelo, segundo o presidente da entidade, Evandro Carvalho, foi por "uma questão técnica".

Confira, abaixo, a nota da SDS-PE na íntegra.

Cenas lamentáveis foram vistas desde o início da manhã deste sábado (01), em diversos locais da Capital e Região Metropolitana do Recife. Integrantes de organizadas do Santa Cruz e do Sport causaram tumulto pelas ruas, antes do início do clássico, que acontece no Estádio do Arruda.

Após o confronto, 12 pessoas foram encaminhadas para o Hospital da Restauração. Nove delas foram liberadas e três seguem internadas. Importante informar que não houve morte.

Antes do jogo cerca de 650 pessoas foram conduzidas até o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e passaram por revista, sendo acompanhados, até o local da partida, no Arruda. 14 pessoas foram detidas por violência entre torcedores, após incidentes nos bairros da Iputinga, Torre e Madalena. Confusões também foram registradas em locais da RMR.

Assista a vídeos das brigas:

Veja também