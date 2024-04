A- A+

Corrida 2ª Corrida dos Morros no Recife bate recorde de público e promove inclusão Terceira edição do evento já está confirmada para o segundo semestre, consolidando-se no calendário esportivo da cidade

A 2ª edição da Corrida dos Morros, realizada no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, superou as expectativas ao atrair um recorde de público, com mais de três mil participantes enfrentando as ruas e ladeiras neste sábado (20), mesmo diante da possibilidade de chuva. Com percursos de 2km, 4km e 8km, a corrida proporcionou uma experiência única aos corredores, contando com uma equipe dedicada para garantir a hidratação ao longo do trajeto.

O prefeito João Campos participou do evento e completou os 8 km da Corrida dos Morros. "Acabei de concluir os oito quilômetros da corrida dos morros. Muitas pessoas já devem ter visto corridas nas áreas planas da cidade, no centro. Mas o esporte é um dos instrumentos mais poderosos de inclusão. Por que não realizar uma corrida na periferia e outra nos morros da cidade? Lançamos o desafio no ano passado, que foi na Zona Norte. Hoje foi aqui na Zona Sul, nos morros, nas ladeiras do Ibura. Eu corri os oito quilômetros e tenho certeza de que essa prova veio para ficar, para acontecer todos os anos no Recife. Quando você corre na subida, descobre músculos que nem sabia que existiam. Então é uma corrida bem diferente, exige muito preparo, mas vale a pena. No final, você se sente bem, cuidou da saúde e ainda enfrentou um dos desafios mais fortes da periferia ", disse o prefeito.

A Corrida dos Morros não só promove a prática esportiva, mas também impulsiona o comércio local e se destaca pela sua importância social. Segundo Álvaro Magalhães, advogado e morador de Afogados, na Zona Oeste do Recife, acostumado a participar de corridas de rua na modalidade amadora, a experiência foi incrível. "Quando participei da primeira edição, no Morro da Conceição, achei incrível. Além de modificar o percurso com as ladeiras e a geografia do local, trouxe muita inclusão para as periferias, especialmente as mais esquecidas. Fomentou o comércio e promoveu a circulação de pessoas. A segunda edição, no Ibura, foi muito agradável também. O percurso foi ótimo, o clima da galera estava contagiante, tudo muito bem sinalizado. Para mim, essa experiência foi única", afirmou o advogado.

O Secretário Executivo de Esporte e Lazer do Recife, Gabriel Perrusi, destacou a integração das áreas planas com as regiões de morro, proporcionando protagonismo às comunidades locais. Ele elogiou a beleza do Ibura, que se mostrou receptivo para sediar a corrida, acolhendo participantes de toda a cidade com muita alegria. "O Ibura estava deslumbrante, pronto para receber a corrida, e também para acolher pessoas de todo o Recife com muita alegria. O clima foi favorável, não tão escaldante, e a única dificuldade foi subir e descer a ladeira, mas foi uma experiência maravilhosa. A organização foi impecável, tudo transcorreu bem, o Recife, a Prefeitura e a equipe de organização da corrida merecem elogios. Essa corrida definitivamente deve integrar o calendário!", pontuou Perrusi.

Segundo o organizador do evento, João Paulo Gomes, com uma atmosfera de inclusão e cultura, repleta de shows e celebrações na comunidade, a corrida tornou-se um marco no calendário local. O entusiasmo dos participantes e a adesão crescente garantem que essa iniciativa seja parte essencial da vida da cidade. "Estamos entusiasmados com o sucesso desta edição e já ansiamos pela terceira, que promete surpreender ainda mais. Em breve, estaremos divulgando os detalhes da próxima corrida, agendada para o segundo semestre deste ano", comemorou João Paulo Gomes.

Inclusiva

A Corrida dos Morros é reconhecida por sua inclusão, sendo a maior corrida de rua no Brasil com largada exclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesta edição, o Instituto do Autismo, parceiro do evento, levou mais de 100 crianças e adolescentes para participarem do trajeto, destacando o caráter inclusivo e diversificado do evento. "É muito importante que todas as crianças atípicas, sejam elas autistas ou de qualquer outro tipo de PCD, transtorno, síndrome ou doença rara, estejam incluídas nos eventos sociais. Isso faz com que a sociedade entenda a importância e a existência dessas pessoas. Facilita o dia a dia e permite que essas pessoas vivam uma vida normal como todo mundo, em vez de serem excluídas. É sobre inclusão em todos os ambientes", enfatizou Polly Fitpaldi, enquanto acompanhava seus dois filhos adolescentes neurodivergentes no percurso.

A Corrida dos Morros é uma iniciativa da Agência Prensa em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), e conta com o apoio da Prefeitura do Recife (PCR) através da Secretaria de Esporte, e com patrocínio do Assaí Atacadista.

