2º Aberto de Tênis Unimed Recife movimenta o cenário esportivo na Imbiribeira
Competição reúne atletas e amantes da modalidade na Lagoa Azul Tênis a partir desta sexta-feira (16)
O Recife recebe, a partir desta sexta-feira (16), a 2ª edição do Aberto de Tênis Unimed Recife 2026. Realizado na Lagoa Azul Tênis Clube, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana, o torneio segue até 24 de outubro, um sábado, integrando atletas, familiares e amantes do esporte.
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Promovido pela Unimed Recife, o evento busca reforçar os pilares da saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio do esporte. A iniciativa também contribui para fortalecer a cultura do tênis em Pernambuco, ampliando o interesse do público pela modalidade.
O espaço anfitrião conta com uma estrutura de 11 quadras de tênis cobertas, além de instalações para outras modalidades, como beach tennis, padel e squash, garantindo suporte adequado para o fluxo de jogos e para o público presente.
Confira a programação do evento:
- Sexta-feira (16/10): a partir das 17h.
- Sábado (17/10): a partir das 9h, durante todo o dia.
- Domingo (18/10): a partir das 9h, durante todo o dia.
- Quarta-feira (21/10): a partir das 18h.
- Quinta-feira (22/10): a partir das 18h.
- Sexta-feira (23/10): a partir das 17h.
- Sábado (24/10): finais a partir das 9h.
Serviço
Evento: 2º Aberto de Tênis Unimed Recife 2026
Data: 16 a 24 de outubro de 2026
Local: Lagoa Azul Tênis Clube
Endereço: Rua Gonçalves de Magalhães, 699, Imbiribeira, Recife–PE, CEP 51190-500