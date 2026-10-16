A- A+

TÊNIS 2º Aberto de Tênis Unimed Recife movimenta o cenário esportivo na Imbiribeira Competição reúne atletas e amantes da modalidade na Lagoa Azul Tênis a partir desta sexta-feira (16)

O Recife recebe, a partir desta sexta-feira (16), a 2ª edição do Aberto de Tênis Unimed Recife 2026. Realizado na Lagoa Azul Tênis Clube, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana, o torneio segue até 24 de outubro, um sábado, integrando atletas, familiares e amantes do esporte.





Promovido pela Unimed Recife, o evento busca reforçar os pilares da saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio do esporte. A iniciativa também contribui para fortalecer a cultura do tênis em Pernambuco, ampliando o interesse do público pela modalidade.



O espaço anfitrião conta com uma estrutura de 11 quadras de tênis cobertas, além de instalações para outras modalidades, como beach tennis, padel e squash, garantindo suporte adequado para o fluxo de jogos e para o público presente.



Confira a programação do evento:

Sexta-feira (16/10): a partir das 17h.

Sábado (17/10): a partir das 9h, durante todo o dia.

Domingo (18/10): a partir das 9h, durante todo o dia.

Quarta-feira (21/10): a partir das 18h.

Quinta-feira (22/10): a partir das 18h.

Sexta-feira (23/10): a partir das 17h.

Sábado (24/10): finais a partir das 9h.

Serviço

Evento: 2º Aberto de Tênis Unimed Recife 2026

Data: 16 a 24 de outubro de 2026

Local: Lagoa Azul Tênis Clube

Endereço: Rua Gonçalves de Magalhães, 699, Imbiribeira, Recife–PE, CEP 51190-500

Veja também