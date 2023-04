A- A+

Futebol Em mais um capítulo do Clássico das Multidões, rivais serão representados no 2x2 Evento reunirá no Geraldão ídolos de rubro-negros e tricolores, além dos destaques da molidade

Cenário de eventos emblemáticos no Recife, o Geraldão receberá uma nova disputa histórica: o Desafio 2x2 dos Clássicos, reunindo ídolos do Sport e Santa Cruz, no dia 18 de abril, para ver quem se destaca na modalidade.

Carlinhos Bala e Neto Baiano, ex-jogadores do Sport, vão enfrentar Dênis Marques e Caça Rato, que já vestiram a camisa do Santa Cruz no passado. Os quatro atletas conquistaram títulos pelos respectivos rivais de Pernambuco.

O evento terá a narração do influenciador Ney Silva, conhecido como a "Voz da Várzea", que alcançou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais promovendo duelos de 1x1 e 2x2 muito aguardados pelo público.

O evento também contará com os jogos de Mané e Ceará contra Kelvin e Rufino, e 1x1 entre Marivânio e Paçoca.

Os ingressos custam a partir de R$ 10 (arquibancada superior, entrada meia social) e estão à venda na Bilheteria Digital. A meia-entrada é válida apenas com a apresentação da carteira de estudante ou doação de 1 kg de alimento.

