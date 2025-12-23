30% dos times da Série A do Brasileirão trocaram de técnico antes do fim do ano

A- A+

Dos 20 clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, seis trocaram de treinador nesta reta final de 2025. O torneio de pontos corridos foi encerrado no dia 7 de dezembro.

Internacional, Grêmio, Botafogo, Remo, Cruzeiro e Coritiba são os times com novo comando técnico. Portanto, 30% das equipes da elite do futebol nacional apresentam mudanças para a próxima temporada.



O Inter contratou o uruguaio Paulo Pezzolano. Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o time colorado foi comandado por Abel Braga, que assumiu a equipe após a demissão de Ramón Díaz. Abel, porém, deixou claro que não seguiria como treinador. Ele é agora diretor técnico do Inter.



Grande rival do Internacional, o Grêmio também tem novidades no comando. O clube anunciou a chegada do português Luís Castro. Mano Menezes deixou o time gaúcho após o término do Brasileirão



O Cruzeiro, por sua vez, aposta em Tite para dirigir a equipe em 2026. O ex-técnico da seleção brasileira ocupa a vaga deixada por Leonardo Jardim. Tite não comanda um clube desde setembro de 2024, quando treinou o Flamengo.



O Botafogo é outro time com novo treinador. O clube carioca anunciou o acerto com o argentino Martín Anselmi. Ele é o sucessor de Davide Ancelotti no clube da Estrela Solitária.



Dois times que subiram da Série B optaram por mudanças para 2026 Campeão da Segunda Divisão, o Coritiba contratou Fernando Seabra para o lugar de Mozart. Já o Remo será dirigido pelo colombiano Juan Carlos Osorio. Guto Ferreira não chegou a um acordo para permanecer na equipe paraense.

