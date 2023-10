A- A+

Sport 39% dos gols sofridos pelo Sport na Série B saíram nos momentos iniciais do primeiro tempo; confira O Rubro-Negro tomou o primeiro gol do Avaí, no empate em 2 a 2, antes dos 30 segundos de partida

O último compromisso do Sport na Série B, o empate em 2 a 2 contra o Avaí, reforçou novamente um dos grandes problemas do Leão na Segundona: os gols sofridos nos momentos iniciais da partida. O primeiro gol dos mandantes saiu aos 26 segundos do primeiro tempo.

O Sport sofreu até o momento 28 gols em sua campanha na Série B. Desses, 11 aconteceram antes dos 20 minutos da primeira etapa. O número representa 39% dos gols tomados pelo Rubro-Negro.

Além de sofrer nos momentos iniciais, o Sport toma muitos gols no primeiro tempo de uma maneira geral. São 21 contra sete tomados no segundo tempo (75%).

Na entrevista coletiva pós-empate contra o Avaí, o técnico Enderson Moreira ressaltou que essa falta de atenção nos momentos iniciais é cobrada dos atletas.

"A gente tem falado muito. As vezes as pessoas falam assim, "pô mas só toma gol no começo!" Mas a gente alerta demais. Eu falei varias vezes, durante a semana, e aqui. E difícil, são tomadas de decisões dos atletas ali. Mas a gente tem cobrado muito. Eu tenho cobrado", disse Enderson.

O próximo jogo do Sport na Série B é contra a Ponte Preta. A partida está marcada para o dia 9 de outubro, às 20h, na Ilha do Retiro.

Confira o levantamento dos gols tomados nos minutos iniciais:

Criciúma 1 x 0 Sport (gol aos 3 minutos)

Londrina 1 x 2 Sport (gol aos 3 minutos)

CRB 2 x 0 Sport (gol aos 13 minutos)

Atletico-GO 3 x 1 Sport (gol aos 2 e aos 13 minutos)

Guarani 3 x 1 Sport (gol aos 5 e aos 10 minutos)

Sport 1 x 2 Ituano (gol aos 30 segundos e aos 5 minutos)

Botafogo SP 1 x 1 Sport (gol aos 16 minutos)

Avaí 2 x 2 Sport (gol aos 30 segundos)



Veja também

Dream Team Durant, LeBron e Curry estão prontos para reeditar 'Dream Team' nos Jogos de Paris