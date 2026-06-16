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Corrida de rua 3ª Corrida MedSênior reúne 1,5 mil participantes e arrecada mais de 1,6 tonelada de alimentos Evento foi realizado no Espírito Santo, no último domingo (14)

Operadora de saúde especializada no atendimento ao público a partir dos 49 anos, a MedSênior promoveu a 3ª edição da Corrida MedSênior, na manhã do último domingo (14), em Vitória, no Espírito Santo. O evento reuniu cerca de 1.500 participantes.

A corrida teve percursos de 5 km e 10 km, além de caminhada de 3 km, que teve como um dos grandes destaques da edição uma participante de 83 anos. Neste ano, a solidariedade também fez parte do trajeto. Foram arrecadados 1,6kg de alimentos, destinados à Congregação Missionárias da Caridade, ao Asilo dos Idosos e ao Abrigo Lar Pouso da Esperança, com objetivo de promover o impacto social do evento.

De acordo com o vice-presidente da MedSênior, Maely Coelho Filho, a iniciativa demonstra o propósito da empresa capixaba em estimular hábitos saudáveis e fortalecer o compromisso social.

"A corrida representa um movimento em favor da qualidade de vida. Participei, corri os 5 quilômetros e pude ver de perto pais, filhos, avós e várias famílias confraternizando e interagindo. A força que essa iniciativa tem nos motiva a seguir promovendo algo que é bom para todos. Posso afirmar que é um evento que une esporte, cidadania e transformação social", salientou.

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