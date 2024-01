49ers x Packers e Ravens x Texans: saiba onde assistir aos jogos dos playoffs da NFL

A- A+

Aos poucos a principal liga de futebol americano do mundo vai chegando na sua fase mais aguda. A partir deste sábado (20), serão definidos os times que estarão nas finais de conferência da NFL. No primeiro dia de disputa, o Baltimore Ravens recebe o Houston Texans no primeiro horário do dia. Em seguida, o São Francisco 49ers enfrenta o Green Bay Packers.

Ravens x Texans

Time com o maior número de vitórias ao longo da temporada regular, o Baltimore Ravens estreia nos playoffs neste sábado (19), depois de ter folgado na rodada de Wild Card - por justamente ter tido uma das melhores campanhas da NFL. O adversário será o embalado Houston Texans, do jovem quarterback C.J Strout, que vem sendo um dos astros da liga mesmo em sua temporada de estreia. Na fase anterior, a equipe do Texas passeou diante do Cleveland Browns e anotou um largo placar de 45x14.

Horário: 18h30

Data: 20/01

Onde assistir: ESPN 2

49ers x Packers

Uma das equipes mais regulares ao longo da temporada regular, o São Francisco 49ers também aproveitou uma folga durante a rodada de wild card. A equipe liderada pelo running back Christian McCaffrrey recebe o Green Bay Packers, também neste sábado. A equipe de Wisconsin vem de surpreendente vitória, fora de casa, diante do Dallas Cowboys, que era abertamente favorito no confronto. Com três touchdowns do running back Aaron Jones, os cabeças de queijo bateram a equipe texana por 48x32.

Horário: 22h15

Data: 20/01

Onde assistir: ESPN 2 e Rede TV

