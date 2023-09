A- A+

CORRIDA 4ª edição da Corrida do Vinho, que combina esporte e enoturismo, chega ao Vale do São Franscico O evento pretende movimentar 3 mil pessoas e R$ 2,5 milhões na economia da região

A 4ª edição da Corrida do Vinho já possui data para acontecer: no próximo dia 24 de setembro, na fazenda de Santa Maria, na cidade de Lagoa Grande, no Vale do São Francisco.



Ao todo, a organização espera que o evento movimente 3 mil pessoas, entre atletas e espectadores, que representarão 15 regiões do Brasil. A competição conta ainda com premiação para os primeiros colocados, Festa do Espumante e distribuição de kits especiais.

A Corrida do Vinho é dividida em duas provas: uma de 6 km e outra de 12 km. Nas duas provas, os participantes serão divididos por idade, da seguinte maneira: 16 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e acima de 70 anos. Para atletas com deficiência, as categorias incluem deficiente visual com guia, deficiente auditivo, deficiente intelectual e deficiente físico membro superior.

Os cinco primeiros colocados na categoria geral individual masculino e feminino das duas provas, assim como os três primeiros colocados de cada faixa etária masculina e feminina na prova principal de 12 km, receberão prêmios.

“A nossa região, em especial o Vale do São Francisco, tornou-se um oásis no mundo dos vinhos e espumantes brasileiros. A Corrida do Vinho é um catalisador para a cadeia produtiva do mercado de vinhos na região e uma ferramenta para fortalecer o turismo local”, destacou o coordenador do evento, Natanael Barros.

Como já é tradição, cada percurso é batizado com o nome de uvas utilizadas na produção de vinhos. Neste ano, a modalidade de 6 km será chamada de "Arinto", enquanto a de 12 km será nomeada como "Touriga Nacional".

Festa do Espumante

Após a realização da prova, corredores e acompanhantes poderão participar, ainda, da Festa do Espumante, evento especial que tem o intuito de proporcionar um momento de confraternização entre o público presente.

Na festa, todos poderão desfrutar de vinhos e espumantes diversos, além da degustação de comidas e apresentações de música ao vivo.

“Segundo nossos dados, há uma estimativa de que mais de R$ 2,5 milhões sejam injetados na economia regional durante o período que os corredores a acompanhantes estejam na região para participar do evento”, completou Natanael Barros.

Entrega dos kits

Os participantes podem, ainda, receber um kit com uma variedade de materiais um dia antes da corrida, em 23 de setembro. O local da entrega será a Arena EMS, localizada ao lado do River Shopping, em Lagoa Grande, das 11h às 19h.

Confira, abaixo, a composição dos kits:

- Camisa

- Número de peito

- Bag

- Vinho Rio Sol

- Suco de Uva Rio Sol

- Medalha

- Viseira

- Caixa de Uva Speciale

- Power Whey 3 Corações

