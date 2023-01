A- A+

Jogos On-line 5 cassinos com bônus free spins no cadastro

Os bônus são comuns no cotidiano do jogador em cassinos online, afinal, é uma vantagem encontrada em quase todas as plataformas presentes neste mercado, como uma forma de atrair e fidelizar usuários. Existe uma grande variedade de bônus, tipos diferentes com propostas específicas para perfis de jogadores diversos, o que pode deixar muitos destes jogadores confusos, mesmo sabendo que os melhores são os free spins grátis.

5 Melhores Bônus de Giros Grátis e Free Spins em Cassinos Brasileiros

888casino – Bônus de 88 giros grátis (sem depósito no registro) 21 Casino – Bônus de 21 giros grátis Fresh Casino – Bônus de 200 giros grátis FairSpins – Bônus de 140 giros grátis Brazino777 – Bônus de 120 giros grátis

Que Tipos de Bônus Existem nos Cassinos Online?

Os principais tipos de bônus são: bônus de boas-vindas, bônus sob depósito e os free spins ou giros grátis. O bônus de boas-vindas e o bônus sob depósito funcionam como um adicional em porcentagem sobre o valor que o jogador depositar na plataforma, ou seja, é necessário depositar dinheiro real para ganhar o bônus.

Já os giros grátis ou, como também são chamados, free spins, são um tipo de bônus mais interessante para quem não quer fazer um depósito, já que são gratuitos. Mas, são difíceis de se encontrar e é necessário saber como utilizá-los, por isso, separamos aqui neste artigo tudo o que você precisa saber sobre cassino com giros gratis, vem com a gente.

Detalhes Sobre os 5 Melhores Cassinos Online com Giros Grátis - Free SpinsPara entender melhor o que cada um dos cassinos online que selecionamos podem oferecer, vamos detalhar suas principais características, além de apontar quais são os seus principais pontos positivos e negativos. Assim, você poderá ter uma visão completa de cada um deles e, poderá escolher aquele que se encaixar melhor nos seus planos, confira abaixo:

O 888casino é uma das maiores plataformas de cassino online presentes no mercado brasileiro, esta é uma marca que faz parte de um dos maiores grupos empresariais no mercado internacional e, por isso, sabe muito bem o que está fazendo, e ainda é um casino com giros gratis.

O seu bônus em giros grátis oferece 88 giros totalmente gratuitos para todos os jogadores que se cadastrarem na plataforma e que podem ser utilizados em milhares de jogos de seu catálogo, além disso, o cassino ainda oferece um bônus de boas-vindas de 100% do valor do depósito com um limite de R$2000.

Pontos positivos

Boa variedade de bônus

Cassino online confiável e seguro

Pontos negativos

Relatos de lentidão no processo de saque

Rollover de 20x nos giros grátis

Mesmo ainda sendo considerado como um dos novatos no mercado de cassinos online, o 21Casino já possui uma bela base de usuários no mercado brasileiro, graças a uma série de vantagens que este casino com bônus free spins oferece a aqueles que decidirem se cadastrar em sua plataforma.

Para começar, um bônus de 21 giros gratuitos pode ser aproveitado pelo usuário após o cadastro, que podem ser utilizados em alguns dos slots oferecidos em seu catálogo. Além disso, o 21 Casino ainda oferece um belo bônus de boas-vindas que entrega 121% do valor do primeiro depósito, com um limite de até R$3000.

Pontos positivos

Grande variedade de jogos oferecidos

Métodos de pagamento acessíveis

Pontos negativos

Verificação de identidade obrigatória pode levar mais tempo que a média

Poucas opções em cassino ao vivo

Popular no mercado de cassinos online por ser uma das primeiras plataformas a se arriscar e oferecer criptomoedas como método de pagamento, o Fresh Casino é um cassino online inovador. Além disso, ainda possui um catálogo gigante de slots sendo oferecidos aos seus usuários, até mesmo slots que utilizam criptomoedas.

Além disso, este cassino com giros gratis no cadastro ainda oferece free spins sob depósito, ou seja, de acordo com o valor depositado pelo usuário, ele ganha giros grátis para utilizar no slot “Elvis Frog in Vegas”.

Pontos positivos

Grande variedade de slots

Aceita criptomoedas

Pontos negativos

Bônus de free spins exige depósito

Suporte ao cliente limitado

O Fair Spins é um cripto casino, ou seja, um cassino online focado em criptomoedas. Por isso, é possível encontrar uma série de jogos de cassino que aceitam estas moedas digitais nativamente e aproveitar a flutuação deste mercado para ter ganhos maiores.

Além disso, a plataforma oferece alguns bônus de depósito que são acompanhados de giros grátis, da seguinte forma: No primeiro depósito, o jogador pode ganhar 100% do valor do depósito + 30 free spins, no segundo depósito, o jogador pode ganhar 75% do valor do depósito + 30 free spins, no terceiro depósito, o jogador pode ganhar 75% do valor do depósito + 30 free spins, no quarto depósito, o jogador pode ganhar 200% do valor do depósito + 50 free spins, totalizando 140 giros grátis no cadastro.

Pontos positivos

Oferece diversas criptomoedas e jogos que aceitam criptomoedas

Bônus de boas-vindas mais alto que a média do mercado

Pontos negativos

Giros grátis sob depósito

Aceita apenas criptomoedas

Esta é uma plataforma brasileira com uma base grande de usuários, justamente por oferecer tudo o que o jogador brasileiro precisa, e ter focado em alguns problemas que as plataformas estrangeiras possuíam e que não entregava uma boa experiência para os jogadores brasileiros.

Para atrair e fidelizar usuários todos os dias, o Brazino777 oferece bônus bem interessantes. Para começa, um pacote de boas-vindas é oferecido para o usuário que se cadastrar no cassino, e que entrega até R$4000 em bônus divididos nos quatro primeiros depósitos.

E, ainda oferece até 120 giros grátis de registro em três depósitos feitos na plataforma, que podem ser utilizados em slots específicos do catálogo.

Pontos positivos

Pacote de boas-vindas atrativo

Métodos de pagamento acessíveis

Pontos negativos

Giros grátis sob depósito

Condições de uso do bônus pouco atrativas

Como Escolher o Melhor Cassino Online com Bônus de Giros Grátis Free Spins

Todo jogador deve entender que o processo de escolha de bons cassinos que da giros grátis ao se cadastrar deve ser levado a sério, para que o jogador não acabe caindo em nenhum golpe e/ou fraude. Afinal, basta uma pesquisa simples sobre este mercado, para descobrir que estes golpes são bem mais comuns do que acreditamos e existem milhares de jogadores frustrados.

Para isso, antes de se cadastrar em um cassino online apenas pelos bônus que oferece, avalie alguns requisitos importantes:

Licença

A licença é um documento obrigatório em todos os cassinos online, deve estar devidamente ativa, com seu número visível e de fácil acesso para a verificação, e ainda precisa ser emitido por uma instituição reguladora oficial e reconhecida no mercado.

Segurança de dados

Para que os seus dados pessoais e financeiros não sejam roubados, um cassino online deve possuir, ao menos, as ferramentas básicas de criptografia, são elas: Protocolo HTTPS e o Certificado SSL.

5 Detalhes Para Observar Antes de Aceitar um Bônus de Giros Grátis Free Spins

Os bônus grátis sempre deixam a todos os jogadores de cassino online animados, afinal, é uma bela forma não só de se divertir, mas também treinar suas habilidades. Essa animação pode deixar o jogador distraído e fazer com que este deixe alguns aspectos importantes do bônus de fora, aspetos que devem ser avaliados, como:

Rollover

Este é o número de vezes que o jogador deve apostar dinheiro real sobre o valor do bônus, para que os ganhos com o bônus sejam sacáveis

Validade do bônus

Verifique a validade do bônus, principalmente o free spin no cadastro, já que muitas vezes o prazo é curto e pode inviabilizar a utilização do bônus.

Limites de ganho

Os cassinos online sempre definem um limite de ganhos com o bônus, fique atento.

Restrições de uso

Diversas restrições podem ser aplicadas, leia o documento de termos e condições para ficar ciente.

Perguntas Frequentes Sobre Cassinos Online com Bônus de Giros Grátis Free Spins

O que significa free spins?

Free spins são os giros grátis em cassinos online.

Onde conseguir free spins?

Muitos cassinos online oferecem free spins para os usuários que se cadastrarem, listamos os melhores aqui neste artigo.

Qual é o melhor cassino com bônus de free spins?

O melhor cassino online com free spins é o 888Casino, que oferece giros grátis real com condições acessíveis de utilização.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

