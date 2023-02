5 melhores apps de aposta de futebol 2023

A- A+

As casas de apostas estão sempre disputando a atenção dos apostadores neste mercado que já mostrou ser extremamente competitivo, todas procuram oferecer diferentes tipos de vantagens que possam atrair e fidelizar novos usuários para as suas plataformas.

Um dos diferenciais mais procurados atualmente é o aplicativo para smartphones, afinal, os apostadores estão se tornando cada vez mais dinâmicos e precisam de facilidade e praticidade para que possam fazer as suas apostas em qualquer lugar e a qualquer hora.

Neste artigo nós separamos uma lista com as melhores casas de apostas com app que você pode escolher, além de explicar tudo o que você precisa saber sobre esta vantagem, vem com a gente.

5 Melhores Apps de Apostas Esportivas

Para começarmos este artigo com o pé direito, vamos ver quais são os melhores app de apostas esportivas selecionados em um processo minucioso por nossa equipe de editores com anos de experiência neste mercado:

Pixbet – Bolão Bônus Grátis - Disponível para Android 20bet – Até R$600 Bônus - Disponível para Android BC.Game – Bônus de até 300% - Disponível para Android e IOs Betway – Até R$300 Bônus - Disponível para Android GG.Bet – Ganhe até 200% Bônus Disponível para Android

Detalhes Sobre os 5 Melhores Apps de Apostas Esportivas

Agora, vamos entender melhor o que cada uma destas plataformas pode oferecer, suas características principais incluindo suas vantagens e desvantagens. Desta forma, você pode avaliar melhor qual delas se encaixa no seu perfil de apostador e objetivos, confira abaixo:

Pixbet

Uma das casas de apostas mais populares entre os apostadores brasileiros atualmente, a Pixbet foi criada por brasileiros que perceberam todos os problemas que as plataformas estrangeiras possuíam e resolveram criar a sua própria casa de apostas oferecendo uma solução para os apostadores brasileiros.

A Pixbet se destaca por oferecer o PIX como seu método único e principal de pagamento, o que entrega agilidade, praticidade e custo baixíssimo para o apostador, tanto em saques quanto em depósitos.

Como baixar o app do Pixbet?

Para baixar e fazer a instalação do app de apostas esportivas do Pixbet é bem simples e prático, basta seguir os passos a seguir:

Faça o download do apk no site

O primeiro passo é para Baixar o App Pixbet ir até o navegador do seu smartphone, clicar em “Download” para fazer o download do apk.

Configure seu smartphone para aceitar fontes desconhecidas

Em seu smartphone Android, vá até as configurações gerais, clique em “Definições”, e logo depois em “Segurança” e ative a opção “Fontes Desconhecidas”, para que o seu celular aceite a instalação do apk.

Faça a instalação do apk

Vá até a pasta onde o apk do Pixbet foi baixado e clique nele para instalar, aguarde o fim da instalação.

Faça o login ou o cadastro e aproveite

Com o aplicativo devidamente instalado, clique para iniciar, faça o login ou cadastro e pronto, você já pode aproveitar o que o app de apostas online pode oferecer!

Pontos positivos

Bônus bolão esportivo de R$12 grátis

Suporte 24/7

Pontos negativos

Não oferece bônus convencional de boas-vindas

Apenas um método de pagamento disponível (Pix)

20bet

Esta é uma das maiores casas de apostas presentes em nosso mercado, o apostador brasileiro pode encontrar tudo o que precisa em termos de ferramentas de apostas no 20bet. O destaque da plataforma vai para o seu bônus de boas-vindas que oferece 100% do valor do primeiro depósito até R$600 e é um dos melhores app de apostas.

Como baixar o app do 20bet?

Em um passo a passo simples:

Faça o download do apk no site

No site principal do 20bet, clique em “Baixar App Móvel 20bet”, uma página será aberta e nela um QRCODE aparecerá, faça a leitura deste QRCODE com a câmera de seu celular e chegará ao link e então clique em “Instale a 20bet” para baixar o apk.

Configure seu smartphone para aceitar fontes desconhecidas

Vá até as configurações do seu dispositivo e autorize a instalação de programas desconhecidos para continuar.

Faça a instalação do apk

Na pasta que fez o download, clique para instalar a casa de apostas app.

Faça o login ou o cadastro e aproveite

Depois de finalizar a instalação, e o app de apostas de futebol está pronto para utilização.

Pontos positivos

Depósito mínimo baixo

Suporte ao cliente exemplar

Pontos negativos

Rollover de bônus acima da média

Odds abaixo da média

BC.Game

Considerado ainda como uma das casas de apostas novatas do mercado, o BC.Game está, aos poucos, conquistando o seu espaço no mercado brasileiro. A casa de apostas se destaca por aceitar várias criptomoedas e oferecer um app de apostas para iPhone.

Como baixar o app do BC.Game?

Para Android:

Acesse o site para Baixar o App BC.Game no Android Clique nos “três pontinhos” no canto superior direito do navegador Clique em “Instalar aplicativo” e isso adiciona um atalho do BC.Game à sua tela inicial

Para IOS

Acesse o site do Baixar o App BC.Game no Iphone Utilize o Safari Explore App para ter o “__HOST__” e clique no botão de compartilhar Clique para adicionar à tela inicial

Pontos positivos

Oferece Cash Out.

Depósitos e saques rápidos

Pontos negativos

FAQ em inglês

Condições de bônus pouco informativas

Betway

Esta é uma das maiores e mais respeitadas casas de apostas esportivas no Brasil, é patrocinadora do West Ham e da Stock Car e ainda oferece o melhor em app casa de apostas.

Como baixar o app do Betway?

O processo é o mesmo que vimos em outras plataformas com app de apostas grátis para Android anteriormente:

Faça o download Betway no navegador do seu smartphone Configure seu smartphone para aceitar fontes desconhecidas Faça a instalação do apk Faça o login ou o cadastro e aproveite

Pontos positivos

Oferece Recursos Cash Out

Oferece apostas grátis

Pontos negativos

Bônus de valor mais baixo

Não aceita criptomoedas

GG.bet

A GG.bet é uma das casas de apostas que inovaram oferecendo e-sports, na verdade foi uma das primeiras, já que foi fundada por jogadores profissionais de esportes digitais, mas não se engane, a casa de apostas oferece um bom app de apostas futebol.

Como baixar o app do GG.bet?

O GG.bet oferece um app para Android, o processo para download é o mesmo que vimos para outras plataformas:

Faça o download GG.Bet do apk no site Configure seu smartphone para aceitar fontes desconhecidas Faça a instalação do apk Faça o login ou o cadastro e aproveite

Pontos positivos

Métodos de pagamento acessíveis

Mercado de e-sports bem desenvolvido

Pontos negativos

Poucos bônus oferecidos

Relatos de atendimento ao cliente com demora

Como Escolher o Melhor App de Aposta

Para escolher o melhor app de apostas esportivas, o apostador deve estar atento à alguns fatores importantes, vamos ver quais são:

Desenvolvimento do app

Para ser o melhor app de apostas, qualquer plataforma deve desenvolver um aplicativo que seja intuitivo e de navegação simples para o usuário. Sabemos como as casas de apostas podem ser confusas com tantos números e eventos, por isso, o aplicativo deve ser pensado para oferecer clareza em suas informações.

Livestreams

Uma grande vantagem oferecida por poucos e que pode consagrar um app de apostas para ganhar dinheiro são as livestreams, ou transmissões ao vivo dos jogos, para que o apostador não perca um lance do jogo e possa fazer palpites em tempo real.

Ferramentas de aposta

É essencial que qualquer app de apostas grátis deve apresentar todas as ferramentas de apostas que a plataforma principal da casa de apostas possui, para que o apostador não fique desfalcado no momento de fazer os seus palpites, já que tem tudo o que precisa em suas mãos.

Conclusão

Um aplicativo de apostas é essencial para os usuários dinâmicos e, entre todos os que selecionamos aqui neste artigo pode estar o melhor app de apostas de futebol e outros esportes para você, escolha com cuidado e boa sorte!

Perguntas Frequentes Sobre as Casas de Apostas Com App

Qual o melhor aplicativo para apostas esportivas?

Entender qual o melhor app de apostas esportivas é uma tarefa difícil, já que cada app pode oferecer diferentes vantagens, selecionamos cinco apps aqui neste artigo, escolha aquele que mais se encaixar no seu perfil de apostador.

Posso ganhar dinheiro em app de aposta?

É possível ganhar dinheiro, principalmente em um app de apostas de futebol.

Dá pra apostar em futebol em app de aposta?

Sim, com o melhor app de dicas de apostas é possível apostar em futebol e vários outros grandes esportes tradicionais e inovadores no mercado.

Qual app de aposta que dá bônus no cadastro?

O melhor bônus de registro é no App do 20Bet que dá as boas-vindas com 100% do valor do primeiro depósito até R$600.

