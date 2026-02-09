Seg, 09 de Fevereiro

FUTEBOL

500 dias para a Copa do Mundo Feminina: Fifa e artistas brasileiras lançam ilustrações inéditas

Representantes das oito localidades do mundial de 2027 produziram peças conceituais refletindo identidades

Fifa e artistas divulgam ilustrações inéditas para a Copa do Mundo de 2027 Fifa e artistas divulgam ilustrações inéditas para a Copa do Mundo de 2027  - Foto: Paula Cruz/Fifa/Divulgação

A partir desta segunda-feira, o Brasil inicia a contagem de 500 dias para receber a Copa do Mundo Feminina. Para comemorar a data, a Fifa divulgou 32 ilustrações inéditas produzidas por artistas representantes das cidades-sede do torneio. Peças que refletem a identidade de cada localidade.

Cada uma das oito artistas selecionadas pela entidade produziu quatro ilustrações. É delas também a autoria dos murais pintados nas ruas de Copacabana no último dia 25, no evento de lançamento do torneio.

"Me sinto fazendo um golaço na Fonte Nova cheia. Não só como artista e ilustradora, mas como feminista, também. Trabalhei com diversas artistas mulheres para falar dessa comoção nacional com mulheres jogando no centro", diz Aju Paraguassu, que ilustrou Salvador.

 

"É um sonho. Não só é uma forma de mostrar o quanto eu amo o Rio de Janeiro, mas o quanto amo esportes, a vivência que vem com eles, a diversão, o encontro no futebol. A primeira palavra é sonho e a segunda é alegria", comenta Paula Cruz, que ilustrou o Rio de Janeiro.

Aju Paraguassu (Salvador), Aline Bispo (São Paulo), Bella Galvão (Recife), Carla Barth (Porto Alegre), Izzy Credo (Brasília), Massuelen Cristina (Belo Horizonte), Paula Cruz (Rio de Janeiro) e Tereza Dequinta (Fortaleza) são as autoras dos projetos. Veja as ilustrações:

Belo Horizonte (Massuelen Cristina)

 

A ilustração de Belo Horizonte A ilustração de Belo Horizonte — Foto: Massuelen Cristina/Fifa/Divulgação

Brasília (Izzy Credo)

 

A ilustração de Brasília A ilustração de Brasília — Foto: Izzy Credo/Fifa/Divulgação

Fortaleza (Tereza Dequinta)

 

A ilustração de Fortaleza A ilustração de Fortaleza — Foto: Tereza Dequinta/Fifa/Divulgação

Porto Alegre (Carla Barth)

 

A ilustração de Porto Alegre A ilustração de Porto Alegre — Foto: Carla Barth/Fifa/Divulgação

Recife (Bella Galvão)

 

A ilustração do Recife A ilustração do Recife — Foto: Bella Galvão/Fifa/Divulgação

Rio de Janeiro (Paula Cruz)

 

Ilustração do Rio de Janeiro Ilustração do Rio de Janeiro — Foto: Paula Cruz/Fifa/Divulgação

Salvador (Aju Paraguassu)
 

Ilustração de Salvador Ilustração de Salvador — Foto: Aju Paraguassu/Divulgação/Fifa

São Paulo (Aline Bispo)

 

Ilustração de São Paulo Ilustração de São Paulo — Foto: Aline Bispo/Fifa/Divulgação

