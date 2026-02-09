500 dias para a Copa do Mundo Feminina: Fifa e artistas brasileiras lançam ilustrações inéditas
Representantes das oito localidades do mundial de 2027 produziram peças conceituais refletindo identidades
A partir desta segunda-feira, o Brasil inicia a contagem de 500 dias para receber a Copa do Mundo Feminina. Para comemorar a data, a Fifa divulgou 32 ilustrações inéditas produzidas por artistas representantes das cidades-sede do torneio. Peças que refletem a identidade de cada localidade.
Cada uma das oito artistas selecionadas pela entidade produziu quatro ilustrações. É delas também a autoria dos murais pintados nas ruas de Copacabana no último dia 25, no evento de lançamento do torneio.
"Me sinto fazendo um golaço na Fonte Nova cheia. Não só como artista e ilustradora, mas como feminista, também. Trabalhei com diversas artistas mulheres para falar dessa comoção nacional com mulheres jogando no centro", diz Aju Paraguassu, que ilustrou Salvador.
"É um sonho. Não só é uma forma de mostrar o quanto eu amo o Rio de Janeiro, mas o quanto amo esportes, a vivência que vem com eles, a diversão, o encontro no futebol. A primeira palavra é sonho e a segunda é alegria", comenta Paula Cruz, que ilustrou o Rio de Janeiro.
Aju Paraguassu (Salvador), Aline Bispo (São Paulo), Bella Galvão (Recife), Carla Barth (Porto Alegre), Izzy Credo (Brasília), Massuelen Cristina (Belo Horizonte), Paula Cruz (Rio de Janeiro) e Tereza Dequinta (Fortaleza) são as autoras dos projetos. Veja as ilustrações:
Belo Horizonte (Massuelen Cristina)
Brasília (Izzy Credo)
Fortaleza (Tereza Dequinta)
Porto Alegre (Carla Barth)
Recife (Bella Galvão)
Rio de Janeiro (Paula Cruz)
Salvador (Aju Paraguassu)
São Paulo (Aline Bispo)