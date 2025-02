A- A+

Pedestrianismo 5ª Meia Maratona, em Petrolina, está com inscrições abertas Corrida acontece no dia 25 de maio

Já estão abertas as inscrições para a 5ª Meia Maratona do River Shopping, em Petrolina. Este ano o evento acontece no dia 25 de maio e os interessados já podem fazer a inscrição através do link.

Serão três percursos que os atletas poderão participar: caminhada de 5km, corrida com 10km, e a meia maratona de 21km.

A largada será dada às 6h30 no estacionamento do centro de compras e vai percorrer as principais ruas da cidade, com o retorno até o River Shopping.

São mais de R$28 mil em premiações. Os pódios vão do 1º ao 5º lugar com premiações em dinheiro entre R$1.000 e R$7.000 nas categorias: masculino e feminino. Há também categorias para atletas com deficiência.

As vagas são limitadas e o primeiro lote das inscrições custa R$ 168, até o dia 28 de fevereiro. Quando o lote virar, as inscrições passam a custar R$ 188.

Após as inscrições o participante irá receber o kit atleta, com sacochila, viseira, camiseta da prova, um chip descartável, o número do peito e a medalha que deverá ser retirado nos dias 23 e 24 de maio, no quiosque da corrida no River Shopping.

Ao término do evento, os participantes terão acesso à Área do Atleta com buffet e ativações dos patrocinadores com brindes e premiações.

