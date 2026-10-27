Corrida dos Morros Caixa vai reunir mais de 3 mil pessoas no Morro da Conceição
Evento combina provas de 4 e 8 km, caminhada, largada inclusiva e atrações culturais nos dias 21 e 22 de novembro
O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, recebe nos dias 21 e 22 de novembro a 7ª edição da Corrida dos Morros Caixa.
Integrante do Calendário Oficial de Eventos do Recife, a prova prevê a participação de mais de 3 mil pessoas entre corredores, moradores e visitantes.
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A programação começa em um sábado, 21 de novembro, com a tradicional largada inclusiva voltada para crianças e jovens do Instituto do Autismo. No domingo (22), as largadas dos percursos de 4 e 8 km ocorrem às 6h, além da caminhada de 1,6 km.
As atividades esportivas serão acompanhadas por apresentações culturais de maracatu e show da Banda Sedutora a partir das 6h30.
Além do impacto esportivo e do incentivo ao comércio local, a edição mantém o foco social por meio do Instituto Passo, que garante inscrições gratuitas para moradores da comunidade.
Nesta edição, o evento arrecadará 1 kg de alimento por participante incrito, além de livros destinados à Biblioteca Amigos da Leitura, localizada no Alto José Bonifácio.
Ao longo de sua trajetória, a corrida já promoveu a entrega de 12 toneladas de alimentos, além de materiais esportivos e kits pedagógicos.
Com o primeiro lote esgotado, as últimas vagas para a competição estão disponíveis na internet.
Serviço
Data: 21 e 22 de novembro
Local: Morro da Conceição, Recife
Sábado (21): Largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo
Domingo (22): Largadas às 6h
Percursos: 4 km, 8 km e caminhada de 1,6 km
Atrações: Maracatu e Banda Sedutora, com show a partir das 6h30
Inscrições: Disponíveis na internet