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Corrida Corrida dos Morros Caixa vai reunir mais de 3 mil pessoas no Morro da Conceição Evento combina provas de 4 e 8 km, caminhada, largada inclusiva e atrações culturais nos dias 21 e 22 de novembro

O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, recebe nos dias 21 e 22 de novembro a 7ª edição da Corrida dos Morros Caixa.



Integrante do Calendário Oficial de Eventos do Recife, a prova prevê a participação de mais de 3 mil pessoas entre corredores, moradores e visitantes.





A programação começa em um sábado, 21 de novembro, com a tradicional largada inclusiva voltada para crianças e jovens do Instituto do Autismo. No domingo (22), as largadas dos percursos de 4 e 8 km ocorrem às 6h, além da caminhada de 1,6 km.



As atividades esportivas serão acompanhadas por apresentações culturais de maracatu e show da Banda Sedutora a partir das 6h30.



Além do impacto esportivo e do incentivo ao comércio local, a edição mantém o foco social por meio do Instituto Passo, que garante inscrições gratuitas para moradores da comunidade.

7ª Corrida dos Morros CAIXA vai reunir mais de 3 mil pessoas no Morro da Conceição. Foto: Arquivo / Corrida dos Morros





Nesta edição, o evento arrecadará 1 kg de alimento por participante incrito, além de livros destinados à Biblioteca Amigos da Leitura, localizada no Alto José Bonifácio.



Ao longo de sua trajetória, a corrida já promoveu a entrega de 12 toneladas de alimentos, além de materiais esportivos e kits pedagógicos.



Com o primeiro lote esgotado, as últimas vagas para a competição estão disponíveis na internet.

Serviço

Data: 21 e 22 de novembro

Local: Morro da Conceição, Recife

Sábado (21): Largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo

Domingo (22): Largadas às 6h

Percursos: 4 km, 8 km e caminhada de 1,6 km

Atrações: Maracatu e Banda Sedutora, com show a partir das 6h30

Inscrições: Disponíveis na internet

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