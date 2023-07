A- A+

NÁUTICO 8 ou 80: se vencer o Ypiranga, Náutico pode virar vice-líder, mas, se perder, se complica no G8 Competição é acirrada, com diversos times na parte de baixo da tabela podendo alcançar vôos mais altos ainda nesta rodada

O Náutico encara, longe dos seus domínios, o Ypiranga, nesta segunda-feira (10), às 20h, pela 12ª rodada da Série C. Atualmente na sexta colocação da tabela, com 18 pontos, o duelo vale demais para o Timbu, que busca permanecer entre os oito primeiros para se classificar para a próxima fase da competição.

Para isso, no entanto, o duelo desta noite reserva emoção e tanto para o torcedor alvirrubro: se vencer, o time pode chegar, a partir de uma combinação de resultados, à segunda posição da tabela, mas, se perder, pode correr o risco de se complicar no G8 para a próxima rodada.

O "melhor dos mundos"

No cenário mais favorável, o Náutico vence o Ypiranga, chega aos 21 pontos, e ultrapassa o Brusque, que tem 20, com um jogo a mais, para chegar à vice-liderança, atrás apenas do Amazonas FC, com 24. Para que isso aconteça, no entanto, será preciso que o Operário, quarto colocado, com 19 pontos, perca o duelo fora de casa contra o Remo, marcado para as 20h30 desta segunda.

Ainda assim, por mais que o Operário consiga vencer sua partida, o Náutico busca confirmar a boa fase fora dos seus domínios - já são três vitórias seguidas longe dos Aflitos - e se estabelecer no G8. A vitória contra o Ypiranga pode proporcionar isso, já que os três pontos colocam o Alvirrubro, no mínimo, na terceira posição da Série C.

O "pior dos mundos"

O pior cenário, claro, é a derrota para o Ypiranga e a vitória dos adversários diretos na briga pelo G8. Se o Confiança, décimo colocado com 16 pontos, vencer sua partida contra o Volta Redonda, o clube desbanca o Timbu e avança para a sexta colocação - podendo até chegar ao quinto lugar, se marcar mais de dois gols.

Outro resultado que pode complicar o Náutico é uma vitória justamente do Volta Redonda, que, se triunfar contra o Confiança, também chega aos 19 pontos, e ultrapassa o Timbu. Em ambos os cenários, o Alvirrubro cairia para a sétima colocação, com os mesmos 18 pontos, com um jogo difícil por vir na próxima rodada, contra o Figueirense, nono colocado com 16 pontos e que está torcendo por um tropeço do time de Fernando Marchiori para subir na tabela.





