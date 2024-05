A- A+

Corrida 8ª Corrida SESI reúne mais de 2 mil atletas no Bairro do Recife O evento contou com provas de 5km e 10km com largada a partir do Forte do Brum

Para celebrar o Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1°), mais de 2 mil pessoas, entre atletas e amadores, se reuniram no Bairro do Recife para a 8ª edição da Corrida SESI, que já integra o calendário de atividades esportivas do Recife.

O evento contou com provas de 5km e 10km com largada a partir do Forte do Brum em dois momentos: primeiro, às 6h25 para o público PCD (Pessoa com Deficiência) e após 5 minutos para a categoria Público Geral. Antes da largada, o público fez um minuto de silêncio em homenagem à trajetória do empresário e vice-presidente da FIEPE, Rafael Coelho, falecido no último dia 27 de abril.

O grande campeão da prova de 10km da categoria Público Geral foi Michael Gabriel, que completou a prova em 31:28, enquanto entre as mulheres, o pódio foi para Joelma Pereira de Andrade, que terminou o percurso em 39:03. Já o 1º lugar masculino da categoria “Trabalhador da Indústria” nos 10km ficou com Itanício Vicente da Silva, com 32:06 e a campeã desta categoria foi Elisandra Nunes dos Santos, com 43:06. O evento distribuiu R$ 14 mil em premiações para os mais bem colocados nas categorias.

Representando a categoria 60+ do time de embaixadores desta edição da Corrida SESI, Gilberto Fernando, de 68 anos, fez o percurso de 10km. “Foi um prazer enorme ser embaixador pela primeira vez na Corrida SESI. Ações como essas motivam as pessoas com a minha idade e mostram que não existe idade para a prática de exercício físico”, comemorou.

Além de Gilberto, o evento também contemplou embaixadores representando outras três categorias: Pessoa com Deficiência, com o embaixador Henrique Samico, de 9 anos; Trabalhador da Indústria, com o embaixador André Luiz, da empresa Petribu; e Público Geral, que teve como embaixadora Viviane Rolemberg.

Para a diretora de Saúde e Segurança da Indústria do SESI-PE, Fernanda Guerra, ao montar um time de embaixadores, a instituição reafirma o compromisso com a sociedade em ir além e ter o olhar voltado não apenas para a saúde da população. “Nós somos o Serviço Social da Indústria e precisamos estar sempre atentos a questões como representatividade e inclusão”, afirmou.

Superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo ressaltou a importância de eventos como esse para a sociedade. “Essa corrida vai além de uma competição esportiva. Ela representa um compromisso da instituição com a saúde e o bem-estar da população em um movimento rumo a um futuro ainda mais saudável para os recifenses”. Para o diretor Administrativo da FIEPE, Bruno Veloso, além do objetivo final, que é o de promover a saúde das pessoas, o evento representa uma integração entre os trabalhadores das indústrias e a comunidade. “Investir em atividade física, tanto para a sociedade quanto para os colaboradores da indústria é o caminho para melhorar a saúde, a segurança e a produtividade, resultando em um ambiente de trabalho mais saudável”.

Além da corrida, também foram realizadas diversas atividades para quem foi conferir o evento, como a Corrida SESI Kids, voltada para crianças, que percorreram uma curta distância e receberam uma medalha de participação, e o Espaço SESI Bem-Estar, onde profissionais estiveram disponíveis para fazer a “Quick Massage”.

Confira os resultados da 8ª Corrida SESI por categoria:

PCD – Cadeirante

10km masculino

1° lugar - Henrique Samico Nunes

PCD – Outras Deficiências

10km - Feminino

1° lugar - Elizângela Cristina da Silva

10km - Masculino

1° lugar - Abel Barbosa Lima Junior

60+

10km - Feminino

1° lugar - Maria José de Sena

10km - Masculino

1° lugar - Roosevelt Severo de Almeida

Público Geral – Masculino 10km

1° Michael Gabriel da Silva

2° Ronilson da Silva

3° Henrique Cordeiro

Público Geral - Feminino - 10km

1° Joelma Pereira de Andrade

2° Maria de Lourdes Ferreira de Souza

3° Sulamita Maria dos Santos

Público Geral – Masculino - 5km

1° Alexsandro Tenório da Silva

2º Samuel Francisco da Silva

3º Heverton Pedro Silva

Público Geral – Feminino - 5km

1° Sandra Maria Aguiar da Silva

2º Jessica Marinho da Silva

3º Constância Paula da Silva

Trabalhador da Indústria - Masculino - 10km

1° Itanicio da Silva - Petribu

2° André Luiz Goncalves - Petribu

3° Damiao Graciliano da Silva - Petribu

Trabalhador da Indústria - Feminino - 10km

1° Elisandra Nunes - Petribu

2° Jamile chaves - Correios

3° Sandra Rogéria da Silva – Georg Fischer

Trabalhador da Indústria – Masculino - 5km

1° Anderson José da Silva – Consórcio Recife Ambiental

2º Haziel Nascimento – Energizer

3º Geovani de Souza - Musashi

Trabalhador da Indústria – Feminino - 5km

1° Magali Pereira de Oliveira – Neoenergia

2º Silvania Francisca da Silva – Indústria Valmir Dutra dos Santos

3º Jaqueline da Conceição - Adimax

