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ESPORTE Oitava edição do Recife Bom de Bola terá adição de Queimado e Basquete 3x3 como novas modalidades Competições serão disputadas em cinco categorias e terão jogos realizados em quadras públicas espalhadas pela cidade

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, abriu as inscrições para as modalidades de Queimado e Basquete 3x3 do Recife Bom de Bola. As duas disputas passam a integrar pela primeira vez o calendário da competição.

As competições serão disputadas nas categorias sub-13, sub-15, sub-17, aberto masculino e aberto feminino. As partidas acontecerão aos finais de semana em quadras públicas espalhadas pela cidade.

No Basquete 3x3, as equipes poderão ser formadas por três a cinco atletas, com a possibilidade de cadastro de técnico e médico. Já no Queimado, os times deverão contar com no mínimo dez e no máximo vinte jogadores, além de até quatro integrantes na comissão técnica. Nesta modalidade, a presença de um médico é obrigatória.

Para efetuar a inscrição, os participantes precisam informar RG e CPF. Os interessados podem se inscrever e consultar o regulamento completo e os critérios de participação até o dia 31 de julho, por meio do site oficial do campeonato.

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A inclusão das novas modalidades faz parte da expansão do campeonato, que atualmente também reúne disputas de futebol de campo, futsal e vôlei. Em 2025, o programa foi transformado em política pública permanente por meio de legislação municipal.

Na última edição, o Recife Bom de Bola registrou mais de 600 equipes inscritas no futebol de campo, reunindo cerca de 16 mil atletas. No futsal, foram 184 equipes e mais de 3 mil participantes.

Ao longo de sua história, a competição também serviu como vitrine para atletas que chegaram ao futebol profissional. Casos como os de Luciano Juba, lateral que atualmente defende o Bahia, e Zé Lucas, volante do Sport, mostram a projeção nacional do torneio.

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