Futebol A agenda dos dirigentes do Flamengo nos Estados Unidos Comitiva do clube terá encontros com representantes do Inter Miami e do Real Madrid

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e outros dirigentes do clube embarcam no sábado para os Estados Unidos, onde encontrarão com membros do Inter de Miami e do Real Madrid. A informação foi publicada primeiramente pelo colunista Lauro Jardim.

A viagem será para a Flórida e Landim será acompanhado pelo vice-presidente geral Rodrigo Dunshee; pelo CEO Ronaldo Belotti; e pelo vice-presidente de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira. O quarteto retorna ao Brasil no dia 2 de agosto.

A comitiva Rubro-Negra tem duas agendas. A primeira delas é um encontro com os dirigentes do Inter Miami — time de David Beckham, que contratou Lionel Messi — para falar sobre gestão. O clube fica baseado em Fort Lauderdale, próximo de Miami.

O outro compromisso é com os espanhóis do Real Madrid. O clube está nos Estados Unidos fazendo pré-temporada e jogará em Orlando, no dia 2, contra o Juventus. Com os dirigentes do Real Madrid, o debate será sobre SAF. O clube espanhol é um dos poucos clubes do país (ao lado de Barcelona, Athletic Bilbao e Osasuna) que não é uma sociedade anônima.

