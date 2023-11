A- A+

Série A A briga pelo título: veja data, hora e local dos jogos de Palmeiras, Flamengo e outros times Antepenúltima rodada do campeonato promete emoções na reta final

Depois de sete meses e 31 rodadas na liderança do Brasileirão, o Botafogo perdeu seu lugar no topo da tabela e agora amarga a terceira colocação, atrás de Palmeiras e Flamengo. Atlético-MG, Bragantino e Grêmio completam o G6, e todos ainda sonham com o título. Na 36ª rodada, veja os confrontos que podem bagunçar ainda mais a parte de cima da tabela.

Flamengo x Atlético-MG - Quarta, 29, às 19h30 - Maracanã

Coritiba x Botafogo - Quarta, 29, às 21h30 - Couto Pereira

Palmeiras x América-MG - Quarta, 29, às 21h30 - Allianz Arena

Grêmio x Goiás - Quinta, 30, às 19h - Arena do Grêmio

Bragantino x Foortaleza - Quinta, 30, às 20h30 - Nabi Abi Chedid

