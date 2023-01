A- A+

Que Golaço A camisa da Seleção é do povo brasileiro, e não de golpistas terroristas! O que aconteceu no último domingo em Brasília é algo inconcebível para uma democracia

Ainda não saíram da minha cabeça aquelas cenas revoltantes dos golpistas terroristas destruindo as sedes dos Três Poderes, no último domingo, em Brasília. Algo inconcebível para uma democracia. Um bando de tabacudos criminosos que não aceita perder. O “engraçado” é que, quatro anos antes, ninguém falou nada das urnas, né?! Meu Deus do céu!

Pois bem, como esse é um espaço voltado para o futebol, volto a dizer que a camisa da Seleção Brasileira pertence a todo o país, e não apenas aos integrantes dessa seita que fez tão mal ao Brasil.

Por isso, concordo plenamente com a CBF, que condena os atos terroristas e defende o uso da camisa da Seleção "para unir, e não para separar”. Mas para que isso realmente aconteça, é preciso que esse terrível crime não fique impune. Para o bem do País.

Veja também

Futebol Náutico reduziu R$ 10 milhões de passivo trabalhista em 2022