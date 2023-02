A- A+

Futebol "A camisa pede mais do que isso", diz Ranielle Ribeiro após novo empate do Santa no Estadual Tricolor ficou no 0x0 com o Petrolina, no Paulo Coelho, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano, saindo da zona de classificação ao mata-mata

Mais um jogo do Santa Cruz, mais um empate. O quinto de seis jogos no Campeonato Pernambucano. Após o 0x0 diante do Petrolina, no Paulo Coelho, o técnico Ranielle Ribeiro não esconde que o momento do Tricolor é delicado na competição. O resultado desta quarta (1º) deixou a equipe em sétimo lugar, com oito pontos, fora da zona de classificação ao mata-mata do Estadual.



“A cobrança que a torcida faz incomoda não só a mim como também a todos os jogadores e diretoria. Fizemos seis jogos no Pernambucano e tivemos apenas uma vitória. A camisa pede mais do que isso. Principalmente em nível de resultado e desempenho. Claro que não merecíamos alguns empates, mas hoje saiu de bom tamanho por conta de algumas situações que ocorreram no jogo”, afirmou o técnico, citando as defesas que o goleiro Geaze fez nos acréscimos.



Para garantir no calendário uma vaga na Série D 2024, o Santa só pode terminar a primeira fase abaixo de uma das equipes que estão em divisão igual ou inferior - Náutico (Série C) e Sport (Série B) são exceções. Hoje, o Tricolor está atrás de Retrô (2º), Salgueiro (4º), Central (5º) e Porto (6º).





“Precisamos passar por cima das adversidades. A classificação diz: ‘vamos Santa, vamos que dá para você ir’, mas as oportunidades estão passando e não estamos conseguindo vencer. Agora é trabalhar, encontrar uma condição melhor em nível de escolha de quem inicia o jogo para, em cima disso, ir em busca dos três pontos contra o Salgueiro”, declarou.

