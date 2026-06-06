A- A+

Futebol A Copa do Mundo pode unir o Brasil? Torcedores acreditam em "pausa" nas divergências durante torneio Polarização política e descrença com o desempenho da Seleção mexeram na forma com que os brasileiros acompanham o torneio, mas brasileiros estão otimista em recuperar espírito de paz

Leia também

• Álbum da Copa do Mundo: estudante pernambucano completa edição dias antes do torneio

• Argentina retorna ao topo do ranking da Fifa às vésperas da Copa e tenta quebrar maldição

• Copa do Mundo 2026 terá novo protocolo nos hinos com todos os jogadores reunidos no gramado

A Copa do Mundo sempre foi um momento capaz de mobilizar o Brasil em torno de uma experiência coletiva. Ruas pintadas, bandeiras enfeitando os bairros e televisões ligadas ajudavam a construir a sensação de um país unido, tendo a Seleção como símbolo nacional. Às vésperas de uma nova edição do Mundial, porém, a mobilização atual parece diferente. Mais fragmentada - na forma de assistir, comentar e compartilhar os jogos. Mais heterogênea em um país atravessado por polarização política. Ela continua sendo acompanhada por milhões, mas compartilhar o evento já não significa, necessariamente, vivê-lo da mesma maneira. Será que o Brasil ainda consegue se unir em torno do Mundial?

Simbolismo

"O Brasil durante muito tempo tinha aquela alcunha dada por Nelson Rodrigues: 'pátria de chuteiras'. Essa relação entre futebol e Seleção tinha uma eficácia simbólica muito grande. Os resultados em campo, com os títulos de 1958, 1962 e 1970, encantaram a todos. As conquistas não eram somente dos jogadores, mas sim da nação brasileira, que via sua ‘brasilidade’ por meio deles. Com o tempo, porém, isso foi se perdendo", indicou o sociólogo Ronaldo Helal, autor de livros que relacionam esporte e sociologia, como é o caso de “Copa do Mundo: comunicação e identidade cultural no País do Futebol”, que analisa justamente como o Mundial ajudou a moldar a “identidade nacional” através do futebol.

"Com a globalização, a maioria dos atletas foi jogar fora do Brasil. As pessoas passaram a ter uma relação maior com os clubes locais. Muitos vão preferir um título do time de coração do que da Seleção. Antigamente não era assim. Além disso, o significado da camisa amarela se misturou com a política”, ponderou.

O cientista político Thales Castro alertou sobre como uma conquista ou fracasso na competição pode interferir no ambiente. “A Copa é mais do que uma celebração esportiva. É identidade, união, integração cultural e uma exportação de um modelo brasileiro de euforia. Um título pode gerar um tipo de ‘paternidade’ do petismo ou do bolsonarismo. Eles disputarão o mérito da vitória. Uma derrota será automaticamente utilizada para ‘dinamitar’ tudo. Enquanto isso, a Copa provocará uma anestesia, com a população esquecendo um pouco os dramas sociais, as problemáticas, apostando na catarse da Seleção”.

"As disputas passam, mas as nossas cores continuam", declarou André Ferreira

Nostalgia

A falta de identificação com a Seleção foi um ponto que fez o empresário André Ferreira, de 53 anos, perder um pouco da empolgação ao longo dos anos. “Todo mundo se juntava antes para pintar as ruas, botar bandeiras, assistir aos jogos juntos. A gente via os atletas da Seleção Brasileira que jogavam no Brasil. Você saiu para jogar bola e falava ‘eu sou Zico, eu sou Sócrates’. Hoje, os jogadores não criam mais raízes aqui”, contou.

Com a experiência de acompanhar mundiais desde 1978, Ferreira acredita que o segredo está em não deixar a imagem do Brasil ser associada a assuntos além do futebol.

"Dificilmente vamos nos desvencilhar da polarização nos próximos anos. Seja na política ou na questão do futebol. Se Neymar jogar, por exemplo, um lado vai polarizar. Se não jogar, também. Confesso que também estou menos confiante no título porque não acho que a Seleção tem a mesma quantidade de talentos do passado, mas futebol é o campo da improbabilidade, não é? Como um bom vendedor, eu digo que temos que ligar o 'modo venda' e entender que as disputas passam, mas o nosso país e as nossas cores continuam. Independente de tudo, ninguém vai se apossar da nossa bandeira. É hora de se unir e torcer", observou.

Luiz Enrique sonha em ver pela primeira vez um título mundial do Brasil

Outra geração

Enquanto Ferreira teve a experiência de vivenciar os títulos mundiais de 1994 e 2002, o engenheiro de computação Luiz Enrique tenta ver pela primeira vez uma conquista. Isso porque, no pentacampeonato, o jovem tinha apenas uma semana de vida.

“Minha família sempre foi apaixonada por futebol. Meu nome, inclusive, é por conta de Luis Enrique, ex-jogador da Espanha”, brincou. A primeira Copa presente na memória do jovem foi em 2010, mas a recordação não é das melhores.

“Eu tive uma visão traumática porque me recordo de ver uma camisa da Seleção pegando fogo em um varal após a eliminação para a Holanda. Ali, eu percebi o esforço de não perder a esperança de manter todo mundo unido”, contou.

O engenheiro também citou que o ambiente tecnológico ajudou a fragmentar a forma de se unir em torno da Copa. “Sei que a maioria dos aplicativos tem uma estratégia de roubar atenção. Então hoje é mais difícil as pessoas manterem o foco no jogo rolando. Elas ficam mais nas redes sociais vendo o que está acontecendo. No quesito futebol, eu sempre fui minoria. Somente minha avó, meu pai e eu torcemos pelo Santa Cruz. Os demais são o Sport. Mas em época de Copa, a gente quebra isso de rivalidade porque ali estão todos juntos pela Seleção”, finalizou.

Paulo Machado reforça que MVA chegou para revolucionar a forma de torcer dos brasileiros

Nova torcida

Unir o povo em torno do Brasil foi justamente o lema dos criadores do Movimento Verde Amarelo (MVA). Fundado em 2008, a primeira torcida organizada da Seleção Brasileira - que depois foi ampliada para apoiar outros esportes - tenta retomar uma atmosfera de patriotismo vista no passado, além de atualizar a forma de incentivar o País na maior competição do planeta.

"O ônus de sermos os mais vitoriosos da Copa fez com que a cobrança aqui fosse elevada e os insucessos recentes provocaram um afastamento porque o brasileiro gosta mesmo é de ganhar", afirmou Paulo Machado, um dos integrantes do MVA.

"Sempre fui maluco por futebol e sentia falta de o Brasil ter uma torcida organizada. O torcedor tem o poder de mexer com o psicológico dos atletas que estão ali representando o país. O MVA veio para mudar a forma de torcer, criar um repertório diferente na arquibancada. Começou no futebol, mas já está em outros esportes porque a nossa ideia é justamente o apoio incondicional e não somente a cada quatro anos na Copa", reforçou.

Na edição do Mundial deste ano, realizado de forma conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México, o MVA estruturou um projeto para reunir diversos membros de torcidas organizadas de clubes brasileiros, com apoio logístico e ingressos cedidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Antes dos jogos, nós faremos um encontro na Times Square, em Nova York, com bandeiras e todo mundo reunido para apoiar. São torcedores de clubes rivais que, neste momento, estarão todos juntos na mesma arquibancada. Estou vislumbrando que a torcida brasileira será a melhor e mais unida que a gente já viu na história da Copa do Mundo".

Veja também