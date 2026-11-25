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Futebol "A Copa Mais Brasileira do Mundo": governo federal mobiliza país para o Mundial Feminino Governo brasileiro apresentou a marca oficial do torneio, que será sediado no Recife e em outras sete cidades

A menos de sete meses do início da Copa do Mundo Feminina 2027, o governo federal apresentou a marca oficial do torneio nessa terça-feira (24).

Com o conceito “A Copa Mais Brasileira do Mundo”, a iniciativa integra diferentes canais e plataformas digitais em uma ação coordenada para aproximar a população do mundial e ampliar a visibilidade da competição, que será disputada na América do Sul pela primeira vez.

A mobilização envolve a adaptação de avatares de perfis oficiais do governo federal e de ministérios nas redes sociais, que passam a exibir a identidade visual da Copa.

A marca traduz a alegria, a diversidade e a paixão do nosso país pelo futebol. Com as cores verde, amarelo e azul, uma tipografia vibrante e ilustrações que valorizam as mulheres como protagonistas, a identidade celebra a força do futebol feminino e a diversidade brasileira.

Além disso, a escolha conecta as oito cidades-sede e convida todo o país a fazer parte desse momento histórico para o nosso país com a “Copa Mais Brasileira do Mundo”.

Marca oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027 divulgada pelo Governo Federal nessa terça-feira (24). | Foto: Divulgação/Ministério do Esporte

A estratégia também contemplou a veiculação do filme e do jingle oficial da campanha, além de peças de divulgação nos canais institucionais.

A iniciativa dá continuidade ao movimento iniciado na noite de terça, durante o encerramento do I Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina 2027, realizado no Itamaraty, em Brasília.

Na ocasião, foi apresentado o pré-lançamento da “Marca Brasil para a Copa do Mundo Feminina 2027”.

O encontro reuniu representantes do governo federal, das oito cidades-sede, dos estados, dos estádios, instituições ligadas ao mundial, como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Fifa, além de representações diplomáticas dos países que participarão da competição.

Para o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, a mobilização representa um passo importante para envolver o país na preparação para o Mundial.

“Queremos que cada brasileira e cada brasileiro se sinta parte dessa história. Vamos realizar uma Copa que celebre a força das mulheres, valorize o futebol feminino e mostre ao mundo a paixão e a capacidade do Brasil. Essa será a Copa Mais Brasileira do Mundo”, afirmou o ministro.

A secretária extraordinária da Copa, Juliana Agatte destacou a importância do Mundial para dar visibilidade ao futebol feminino.

“Mais do que uma competição esportiva, a Copa do Mundo Feminina de 2027 representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do futebol feminino, incentivar a participação das mulheres no esporte e fortalecer o legado social, cultural e esportivo no nosso país. É a chance que temos de dar protagonismo à jornada de mulheres que lutaram muito para que o futebol feminino chegasse aonde estamos hoje. É um momento histórico e uma oportunidade única para o futebol feminino no Brasil”, ressaltou Juliana.

Já a ex-jogadora Formiga, que é diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino do Ministério do Esporte, lembrou da menina de 7 anos que saiu do subúrbio de Salvador e chegou a disputar sete edições de Copa do Mundo.

Emocionada com a perspectiva de ver o torneio em seu país durante o lançamento da marca, Formiga fez questão de reconhecer as jogadoras que vieram antes dela.

Para ela, sediar o Mundial também abre espaço para combater o machismo e o preconceito e ampliar as oportunidades de trabalho para as mulheres no futebol.

“Estou falando de mulheres lá atrás, que sofreram muito mais do que a Formiga”, disse.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, frisou o significado de representar as brasileiras na noite de lançamento da marca.

“Tudo o que a gente defende é a participação das mulheres e das meninas em todas as dimensões das suas vidas”, afirmou.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo Feminina no Brasil será disputada entre 24 de junho a 25 de julho de 2027. A décima edição do torneio terá 32 seleções e 64 partidas no Recife e em outras sete capitais.



São elas: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

As oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 também apresentaram, nessa terça-feira (24), os preparativos para receber as torcidas e os projetos que devem ampliar o acesso de meninas e mulheres ao futebol depois do Mundial.

As apresentações marcaram o segundo dia do I Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, promovido pelo Ministério do Esporte na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

Economia

Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), encomendado pela Embratur, estimou que a Copa do Mundo vai movimentar R$ 8,8 bilhões na economia brasileira, acrescentar R$ 3,8 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) e gerar 73,7 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

Os efeitos devem alcançar setores como turismo, hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços. O futebol feminino já reúne cerca de 58 milhões de fãs no Brasil.

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